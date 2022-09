Rozpromieniona kapitanka siatkarek. "Polskie powietrze nam sprzyjało"

Polskie siatkarki na ME

Polskie siatkarki na ME

Polskie siatkarki na ME

Siatkarki pod wodzą Włocha Stefano Lavariniego notują wymarzone wejście w polsko-holenderski mundial. Po cennym, acz niełatwym zwycięstwie w Arnhem z Chorwacją 3:1, teraz przyszło imponujące zwycięstwo 3:0 z Tajlandią przy żywiołowym dopingi polskich kibiców w trójmiejskiej hali.

Sprzyjało powietrze

Doskonała gra Polek w mistrzostwach świata. Mają drugą wygraną Reprezentacja... czytaj dalej » - Bardzo ważne trzy punkty. Nawet w kontekście myślenia, co będzie dalej, choć jeszcze o tym nie myślimy. Jestem megazadowolona. Pierwszy raz zagrałyśmy tak wyrównane spotkanie z naszej strony. Oprócz początku drugiego seta kontrolowałyśmy ten mecz. Byłyśmy cierpliwe, a z Tajlandią tak trzeba, bo one podbijają, grają różne kombinacje i tak na dobrą sprawę piłka czasem jest w górze przez kilkadziesiąt sekund. Bardzo pomogła nam zagrywka i z ich strony mniej było tych szaleństw na siatce. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Polskie, morskie powietrze nam dziś sprzyjało - mówiła Wołosz w strefie wywiadów tuż po spotkaniu.

Zawodniczka występująca na co dzień we włoskim Imoco Volley Conegliano cieszyła się również, że drużyna wykonała wszystkie założenia z przedmeczowej odprawy Lavariniego.

Mecz z Tajlandią był dla niej wyjątkowo komfortowy. Bo mimo że prym wiodła Magdalena Stysiak, autorka aż 26 punktów, to Wołosz mogła swobodnie grać z każdą z koleżanek, miała szeroki wachlarz wyborów. - Super chodziło przyjęcie. Mery (Stenzel - red.) kryła dużą część boiska, Zuza (Górecka - red.) tak samo i Olivia (Różański - red.) też. Pierwszy raz podbiłyśmy tyle piłek w obronie. Tego brakowało we wcześniejszych meczach. Można było dzięki temu pograć ze wszystkimi. Generalnie fajnie się grało - podkreśliła kapitanka kadry.

Z Koreą Południową o awans

Już w środę Polki czeka mecz z Koreą Południową. Będą zdecydowanymi faworytkami, a ewentualne zwycięstwo da im już pewny awans do drugiej fazy grupowej.

- Musimy wyjść tak samo jak we wtorek, sto procent koncentracji. Wydaje mi się, że jesteśmy zespołem, który nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek odpuszczanie. Chcemy jak najlepiej się pokazać i szlifować naszą grę - podkreśliła Wołosz.