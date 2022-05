Marcin Lewandowski kończy karierę. "Nawet sekundy się nie zastanawiałem"

Oto co miał do powiedzenia nasz biegacz przed czwartkowymi półfinałami biegu na 1500 m.

Oto co do powiedzenia miał Marcin Lewandowski po wygraniu swojego biegu na 1500 m podczas drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy.

"Z przykrością i smutkiem, ale jednocześnie z wielką radością chciałbym oficjalnie ogłosić, że kończę przygodę ze sportem, a przynajmniej tym wyczynowym" - zaczął swój wpis na Instagramie mistrz Europy w biegu na 800 metrów.

Następnie wyjaśnił, co było powodem takiej decyzji. "Po nieszczęśliwym wypadku mojej córki podczas zajęć gimnastyki artystycznej zdecydowałem, iż pozostanę w domu, dopóki Midia nie odzyska pełnej sprawności. W związku z tym, iż nie miałem możliwości wyjeżdżać na zagraniczne zgrupowania, nie byłem w stanie się należycie przygotować, aby mieć możliwość obrony brązowego medalu mistrzostw świata oraz srebra mistrzostw Europy, a miejsca poza podium mnie nie interesują" - podkreślił.

Przypomnijmy, że w w lutym koniec kariery ogłosił Adam Kszczot. On i Lewandowski byli ambasadorami polskiej lekkoatletyki. Jak wyjawił ten drugi, decyzja nie była dla niego trudna.

"Nawet sekundy się nie zastanawiałem, bo rodzina jest priorytetem. Tak samo było, kiedy odpuściłem HMŚ mimo, że byłem w świetnej formie. To było piękne 16 lat biegania. Niesamowita przygoda, która dobiegła końca" - dodał.

Przy okazji pochwalił się radosną nowiną. "Coś się kończy i coś się zaczyna, bo w listopadzie po raz kolejny zostanę tatą" - wyjawił.

Na koniec podziękował wszystkim, którzy wspierali go podczas całej kariery, zaczynając od żony. "Zasłużyła na złoty medal olimpijski" - stwierdził biegacz, który w czerwcu skończy 35 lat.

Ostatnie zdania poświęcił kibicom. "Bez was ta droga nie byłaby taka piękna dziękuję! To już koniec tej pięknej przygody… do zobaczenia na stadionach, gdzieś tam wśród was, na trybunach" - podsumował.

Wielokrotny medalista

Największym sukcesem Lewandowskiego było złoto mistrzostw Europy z Barcelony w 2010 roku na dystansie 800 metrów. Jest też trzykrotnym halowym mistrzem Europy. Na ostatnich mistrzostwach świata zdobył brązowy medal na 1500 metrów. Do pełni szczęścia zabrakło mu jedynie medalu olimpijskiego. Liczył na niego podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio, ale doznał kontuzji w półfinałowym biegu.