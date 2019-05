Przepraszają, bo trasa maratonu była za długa. "Zawinił człowiek"

Maratończyk znowu rzuca wyzwanie magicznej granicy. "Za metą cytował Konfucjusza" Zadania Eliud... czytaj dalej » Biegacze męczyli się dokładnie o 469 metrów więcej. Dlaczego? Według odpowiedzialnego za wymierzenie dystansu Johna Glovera samochód poprzedzający czołówkę maratonu dwa razy nieznacznie zjechał z ustalonej drogi.



- Zawinił człowiek - wyznał dyrektor imprezy, David Seaton.

Najszybsi Kositany i Jepchirchir

Obiecał, że sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana, aby do takiego błędu więcej nie doszło. - Oczywiście rozumiem, że biegacze mogą być zirytowani. Jeżeli ktoś startował z myślą o pokonaniu granicy trzech godzin, a przez nasz błąd nieznacznie ten czas przekroczył, może czuć się rozczarowany. Rozumiem to, przepraszam w imieniu organizatorów - oświadczył Seaton.



Najszybsi byli w Belfaście reprezentanci Kenii - Joel Kositany i Caroline Jepchirchir. On dotarł do mety w czasie 2:18.40, ona - w 2:36.38. Po korekcie ich wyniki wynoszą 2:17.09 i 2:34.55.



42 km 195 m maraton liczy od roku 1908, od igrzysk olimpijskich w Londynie. Dystans wydłużono - z dotychczasowych 40 km - by rodzina królewska mogła podziwiać finisz ze swojej loży.