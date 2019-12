Kim Clijsters ogłosiła datę swojego powrotu na kort

Była liderka rankingu WTA, Kim Clijsters zdecydowała się na powrót do wielkiego tenisa. 36-letnia Belgijka, która karierę zakończyła po US Open 2012 zamierza powrócić w 2020 roku.

Zaskakująca decyzja. Kim Clijsters wraca na kort Belgijska... czytaj dalej » - Jeszcze kilka tygodni cierpliwości i będę gotowa. Nie mogę się doczekać mojego pierwszego turnieju - ogłosiła 36-letnia Clijsters na kilku portalach społecznościowych.

Belgijka planowała powrót w styczniu w Australian Open, ale kontuzja kolana, odniesiona podczas treningu, pokrzyżowała te plany.

- Moje kolano jest już w lepszym stanie, nie jest jeszcze w pełni wyleczone, ale zwiększam intensywność treningu - dodała.

Na razie znany jest plan na wiosnę

Clijsters wymieniła trzy turnieje, w których chce wystartować: w Monterrey (2-8 marca), w Indian Wells (11-22 marca) oraz w Charleston (4-12 kwietnia).



... and share my schedule for March 2020 - see you soon! Happy Holidays! #fortheloveofthegame@Abierto_GNP@BNPPARIBASOPEN@VolvoCarOpen [ Ray Giubilo] pic.twitter.com/9CPW44qz4N — Kim Clijsters (@Clijsterskim) December 23, 2019





W dorobku ma 41 wygranych turniejów WTA, m.in. US Open (2005, 2009, 2010), Australian Open (2011) i Masters (2002, 2003, 2010). Przez 20 tygodni była na czele światowego rankingu. W 2007 roku w wieku 24 lat przerwała karierę, aby urodzić dziecko. Powróciła do rywalizacji dwa lata później i jako jedyna w historii wygrała zawody wielkoszlemowe (US Open 2009), startując z dziką kartą.