Nietypowa nagroda dla Świątek. "Najlepsze trofeum w historii"

W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu w finale trwającym godzinę i 47 minut Świątek pokonała Chorwatkę Donnę Vekić 6:3, 3:6, 6:0. Odniosła 64. zwycięstwo w tym sezonie (tylko osiem razy schodziła z kortu z porażką). Dla 21-letniej tenisistki to 11. tytuł w karierze, a ósmy w tym roku.



8th title of 2022

64th win of 2022

24-1 in the US in 2022



The accolades for @iga_swiatek just keep growing!#SanDiegoOpenpic.twitter.com/dOMoYvGqrg — wta (@WTA) October 17, 2022





Surfowała na korcie

Za triumf w San Diego liderka światowego rankingu zarobiła około 116 tysięcy dolarów. Poza okazałą kwotą pieniężną, punktami do rankingu oraz trofeum, Polka otrzymała również efektowną nagrodę specjalną w postaci deski surfingowej.

Źródło: Getty Images Świątek z okazałymi nagrodami po wygranej w finale w San Diego

Z typowo kalifornijskim atrybutem uśmiechnięta Świątek na korcie pozowała do zdjęć, jednocześnie imitując surfowanie po oceanie. Biła od niej duża energia.

Surf's up, Iga style @iga_swiatek#SanDiegoOpenpic.twitter.com/dVkv6YsXa3 — wta (@WTA) October 17, 2022

"To najlepsza nagroda/trofeum w historii! Dziękuję San Diego za niesamowity (pochmurny) tydzień i ten wyjątkowy klimat. Uwielbiam to tutaj" - napisała potem Polka na Twitterze.



This is the best prize/trophy ever! Thank you San Diego for an amazing (cloudy) week and this unique vibe. I love it here.

And congrats @DonnaVekic for your amazing run! And sorry for waving my hands at the net. pic.twitter.com/SLwGiVM4zr — Iga Świątek (@iga_swiatek) October 17, 2022





W USA czuje się jak ryba w wodzie

W 2022 roku, licząc tylko spotkania rozegrane w Stanach Zjednoczonych, Iga może pochwalić się imponującym bilansem 24-1 i czterema wygranymi turniejami. Niebawem spróbuje powalczyć o piąty. W tym sezonie do rozegrania Polce pozostał bowiem jeszcze tylko turniej WTA Finals, który odbędzie się w Fort Worth w Dallas w dniach 31 października - 7 listopada.

- Widzę was w każdym zakątku świata, cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie również w Teksasie - powiedziała Świątek, dziękując polskim kibicom.