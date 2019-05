Dentysta wykrył u niej rzadki nowotwór, musi zrezygnować z Rolanda Garrosa

U 26-letniej Gibbs wykryto raka gruczołów ślinowych podczas standardowej wizyty u dentysty. Jak się okazuje, takie nowotwory stanowią mniej niż dwa procent ogółu nowotworów występujących u człowieka. Rozpoczynający się już 26 maja turniej Wielkiego Szlema zawodniczka musi odpuścić.

"Niestety, jestem zmuszona wycofać się z części sezonu na kortach ziemnych i nie będę uczestniczyć w tegorocznym Rolandzie Garrosie" - poinformowała w mediach społecznościowych Amerykanka.

"Dobre prognozy"

Zawodniczka, która zajmuje 117. miejsce w rankingu WTA, w najbliższy piątek przejdzie operację.

Nicole Gibbs chce wrócić za miesiąc

"Na szczęście ta forma raka daje dobre prognozy, a mój chirurg jest przekonany, że sama operacja będzie wystarczającym zabiegiem. Nawet zgodził się, bym zagrała jeszcze w kilku turniejach w ostatnich tygodniach, co było fajną rozrywką" - dodała.

Celem Gibbs jest powrót na eliminacje do Wimbledonu, które ruszą pod koniec czerwca. "Powiedziano mi, że rehabilitacja potrwa od 4 do 6 tygodni, ale zrobię wszystko, żeby ją skrócić i wrócić do pełni zdrowia najszybciej, jak to będzie możliwe" - zakończyła.