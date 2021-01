Niesamowity zwrot akcji. O'Sullivan w ćwierćfinale

O'Sullivan awansował do ćwierćfinału Masters

Kwestia zwycięstwa w meczu Ronnie O'Sullivan - Ding Junhui rozstrzygnie się w deciderze. Dziesiątego frejma wygrał Anglik i tym samym doprowadził do remisu 5:5. Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

O'Sullivan doprowadził do remisu w starciu z Dingiem w 1....

O'Sullivan doprowadził do remisu w starciu z Dingiem w 1....

Sporo szczęścia miał Ronnie O'Sullivan w drugim frejmie starcia z Dingiem Junhuiem. Anglik trafił w inną czerwoną, aniżeli w tą, w którą mierzył, jednak biała odbiła się od bandy i wepchnęła kolejną czerwoną do kieszeni. Chwilę później O'Sullivan nie zdołał wbić brązowej, stół przejął Chińczyk i powiększył swoje prowadzenie na 2:0.

O'Sullivan awansował do ćwierćfinału Masters

O'Sullivan awansował do ćwierćfinału Masters

Cały sezon snookera w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Numer 2 za burtą. Yan Bingtao w ćwierćfinale Chiński... czytaj dalej » O'Sullivan rozpoczął fatalnie. Ding szybko uzyskał pokaźne prowadzenie 3:0 i wydawało się, że faworyt już po pierwszym meczu pożegna się z turniejem.

Grał do końca, Chińczyk nie wytrzymał

Od tego momentu było już tylko lepiej. O'Sullivan się rozkręcał. Wygrał dwa frejmy z rzędu i złapał kontakt. 33-letni Chińczyk na więcej jednak nie pozwolił. Cały czas kontrolował mecz, aż do stanu 5:3.

Wtedy zaczął popełniać proste, niewymuszone błędy. Tak, jakby zupełnie nie był w stanie poradzić sobie z presją. Doświadczony Anglik z tego skorzystał. Wygrał trzy frejmy z rzędu, co doprowadziło go do triumfu w całym spotkaniu.

Oglądaj Wideo: Eurosport O'Sullivan awansował do ćwierćfinału Masters

- Musisz starać się wywrzeć presję na przeciwniku, to była walka mentalna, zawsze tak jest. Jeśli potrafisz to dobrze robić, będziesz trudny do pokonania - podkreślił po zakończonym meczu O'Sullivan.

Nie wiadomo jeszcze, z kim Anglik zmierzy się w ćwierćfinale. O ostanie miejsce najlepszej ósemce rozgrywek w Milton Keyens powalczą Szkot John Higgins i reprezentant Irlandii Północnej Mark Allen.

Mecz rozpocznie się o godz. 20.00. Transmisja w Eurosport Playerze.