Solskjaer najlepszym menedżerem stycznia w Premier League

Ole Gunnar Solskjaer został ogłoszony trenerem Manchesteru United. Funkcję po zwolnionym Jose Mourinho ma pełnić do końca sezonu. Norweg jest na Old Trafford prawdziwą legendą.

Zespół z Old Trafford przeszedł prawdziwą metamorfozę pod wodzą Solskjaera. Po przejęciu drużyny po Jose Mourinho norweski szkoleniowiec nie zaznał jeszcze smaku porażki.

Red Devils wygrali 9 z 10 meczów i jeden zremisowali. W efekcie Manchester United ponownie liczy się w grze o pierwszą czwórkę, która daje przepustkę do Champions League. Zajmująca aktualnie czwartą pozycję Chelsea ma zaledwie dwa punkty przewagi nad zespołem prowadzonym przez Solskjaera. Przed rozpoczęciem jego misji, strata do miejsc premiowanych awansem do Ligi Mistrzów wynosiła aż jedenaście oczek.

- Chcemy piąć się w górę tabeli, a to dopiero początek - zapowiada opiekun United.

W głosowaniu na menedżera miesiąca Norweg wyprzedził Seana Dyche'a z Burnley oraz Ralpha Hasenhuettla z Southampton.

Another W for Ole Gunnar Solskjaer



Your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwardspic.twitter.com/8Joh22m6tI — Premier League (@premierleague) February 8, 2019

Nagroda dla najlepszego piłkarza stycznia również trafiła na Old Trafford, a konkretnie do Marcusa Rashforda. 21-letni napastnik w czterech meczach ligowych trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Zdobył m.in. zwycięskie gole w spotkaniach z Brighton i Tottenhamem.