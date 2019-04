Angielskie kluby zdominowały puchary. Pierwsza taka sytuacja od 35 lat

Po raz ostatni sytuacja, by cztery angielskie drużyny znalazły się w najlepszych czwórkach największych rozgrywek Starego Kontynentu miała miejsce w sezonie 1983/1984.



4 - Four English teams will appear in the semi-finals of major European competitions in the same season for the first time since 1983-84. Resurgence. — OptaJoe (@OptaJoe) 18 kwietnia 2019





Jak wiele zmieniło się od tamtej pory, niech świadczy fakt, że w międzyczasie do finału Pucharu Europy (dziś Liga Mistrzów) docierały Steaua Bukareszt czy Crvena Zvezda Belgrad, czyli drużyny które dziś na piłkarskiej mapie Europy znaczą niewiele albo nic.

Tottenham i Liverpool w Lidze Mistrzów

Wyspiarze mają powody do dumy. Co by się nie wydarzyło w półfinałach, ten sezon należy do nich. A przecież wciąż możliwe są dwa angielskie finały.

W Champions League walczą nadal Tottenham i Liverpool. W 1/4 finału londyńczycy stoczyli fantastyczną batalię z Manchesterem City, natomiast The Reds łatwo poradzili sobie z Porto.

O awans do finału, który zostanie rozegrany na Wanda Metropolitano w Madrycie, Tottenham powalczy z Ajaksem Amsterdam, a Liverpool z Barceloną.

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Ajax Amsterdam Barcelona Liverpool Tottenham Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Wyniki głosowania 26% Ajax Amsterdam 26% 43% Barcelona 43% 25% Liverpool 25% 6% Tottenham 6% Oddanych głosów: 6312 zobacz wyniki

Arsenal i Chelsea w Lidze Europy

Tak, jak w Lidze Mistrzów z awansem problemów nie miał Liverpool, tak w Lidze Europie równie łatwo poradził sobie Arsenal. W najlepszej ósemce Kanonierzy mierzyli się z Napoli. Wygrali oba mecze i dobitnie udowodnili wyższość Premier League nad Serie A. W końcu czwarta drużyna w Anglii nie dała szans drugiej sile Italii.

Wraz z drużyną z Neapolu z europejskimi pucharami pożegnała się ostatnia dwójka Polaków - Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.

Oba mecze ćwierćfinałowe wygrała także Chelsea. The Blues sprowadzili na ziemię Slavię Praga, która rundę wcześniej sensacyjnie wyeliminowała Sevillę.

Ostatnią przeszkodą Arsenalu przed finałem będzie Valencia, a na Chelsea czeka już Eintracht Frankfurt.