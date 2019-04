Nieskuteczny Milik nie zagroził Arsenalowi. Europejskie puchary już bez Polaków

Napoli - Arsenal. Relacja eurosport.pl

Arsenal wygrał pierwszy mecz w Londynie 2:0 i była to dla Kanonierów siedemnasta wygrana różnicą dwóch goli lub więcej w pierwszym meczu fazy pucharowej europejskich pucharów. Tylko raz zdarzyło się, by w rewanżu londyńczycy nie utrzymali przewagi i odpadli.

Jeśli nie Lacazette, to kto?

Patrząc na tak prezentującą się statystykę drużynę Napoli czekało trudne zadanie w rewanżu, które skomplikowało się jeszcze bardziej w 36. minucie na Stadio San Paolo. Alexandre Lacazette potężnym strzałem pokonał z rzutu wolnego Aleksa Mereta i neapolitańczycy potrzebowali aż czterech goli, by wejść do półfinału Ligi Europy.

Zieliński z pudłem, Napoli bez gola. Arsenal wygrał po zabójczym początku Napoli Piotra... czytaj dalej » Francuski napastnik to kluczowa postać w ataku Arsenalu i nic dziwnego, że to on trafił do siatki. Od momentu debiutu w barwach Kanonierów w 2017 roku Lacazette miał udział w strzeleniu 46 goli dla swojej drużyny, w tym 33 bramki zdobył samodzielnie, a przy 13 asystował. Żaden inny gracz Arsenalu nie może pochwalić się taką statystyką.

Pierwsza szansa Milika

Cios przyszedł w najmniej spodziewanym momencie, bo gospodarze do tego momentu radzili sobie przyzwoicie. Co więcej - powinni jak najbardziej prowadzić, ale Jose Callejon i Arkadiusz Milik zmarnowali dwie znakomite okazje. Po świetnie rozegranym kontrataku Hiszpan trafił w Petra Cecha, choć powinien się zapytać bramkarza Arsenalu, w który róg ma strzelać. Natomiast Polak nie popisał się i kiepsko przymierzył głową, otrzymując idealne dośrodkowanie w pole karne od Piotra Zielińskiego.

Druga szansa Milika

Napastnik Napoli miał jeszcze jedną dogodną sytuację w 74. minucie. Piłka po podaniu Mario Ruiego z lewego skrzydła minęła dwóch interweniujących wślizgiem graczy Arsenalu, ale zamykający tę akcję w parterze Milik przepuścił ją między nogami.

Lepszej okazji w drugiej połowie gospodarze nie stworzyli. Londyńczycy spokojnie kontrolowali to, co działo się na murawie i w pełni zasłużyli na znalezienie się w najlepszej czwórce.

Teraz Valencia

O finał Arsenal zmierzy się z Valencią, która w swoim dwumeczu odprawiła Villarreal po dwóch zwycięstwach 3:1 na wyjeździe i 2:0 u siebie. W drugim półfinale Chelsea zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt.

Piłkarzom Napoli pozostaje natomiast dogranie sezonu do końca. Juventus raczej nie da sobie wydrzeć kolejnego mistrzowskiego tytułu, a w Pucharze Włoch podopieczni Carlo Ancelottiego odpadli także w ćwierćfinale.

Wyniki pozostałych meczów:

Chelsea* - Slavia Praga 4:3 (1:0 w pierwszym meczu)

Eintracht Frankfurt* – Benfica 2:0 (2:4)

Valencia* - Villarreal 2:0 (3:1)

*awans do półfinału.

Półfinały (2 i 9 maja):

Arsenal - Valencia

Eintracht - Chelsea