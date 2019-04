VAR przyklepał awans Liverpoolu. Później była egzekucja

W pierwszym meczu liverpoolczycy pokonali portugalski zespół 2:0. Zaliczkę przed rewanżem mieli więc wyśmienitą. A że ostatnio przypominają doskonale funkcjonującą maszynę (niepokonani od 7 stycznia), to faworyt mógł być tylko jeden.

Ten mecz przejdzie do historii. Tottenham w półfinale po szaleństwie w Manchesterze Zwrotów akcji nie... czytaj dalej » - Liverpool prezentuje wszystko to, co dla mnie jest definicją piłki nożnej. Podoba mi się jego dynamika, styl i to, jak gra piłką i gdy jej nie ma. W niektórych momentach prezentuje najlepszy futbol na świecie, nie ma co do tego wątpliwości - chwalił gości trener FC Porto Sergio Conceicao. I to nie była zwykła kurtuazja.



The Reds pędzą po triumf w Lidze Mistrzów i po mistrzostwo w Anglii. Licząc wszystkie rozgrywki, ostatnie siedem spotkań wygrali.



Tyle że w Porto gospodarze nie zamierzali łatwo się poddać. Od pierwszej minuty zabrali się za dywanowe naloty na bramkę Alissona. Strzelał Malijczyk Moussa Marega, piłkę za piłką wrzucał w pole karne Meksykanin Jesus Corona. Zespół Juergena Kloppa miał wyraźne problemy z wyjściem z własnej połowy. Widać było, że wysoki pressing Smoków przynosił efekt. Pachniało golem dla miejscowych.

Gol czy nie?

Aż nadeszła 26. minuta. Dużo przypadku, piłkarze Porto niezdarnie wybijali piłkę z pola karnego, w końcu dopadł do niej Mohamed Salah. Od obrońców przy nim było gęsto, jakimś cudem podał do Mane, a ten wślizgiem wbił piłkę do bramki. Goście byli w euforii, ale sędzia miał wątpliwości. Początkowo był zdania, że skrzydłowy LFC znajdował się na spalonym.



Za chwilę skonsultował się z asystentami obsługującymi technologię VAR. Ci analizowali i analizowali, aż uznali, że spalonego nie było. Powtórki nie rozstrzygnęły do końca, czy Mane prawidłowo strzelił gola.

Źródło: PAP/EPA Sadio Mane trafia na 1:0 dla Liverpoolu. Mecz niemal rozstrzygnięty

Liverpool prowadził 1:0, a w dwumeczu 3:0. Taki wynik podłamałby każdego. Skrzydła Smoków były podcięte, ale egzekucja dopiero miała się zacząć.

W drugiej połowie dostali drugi cios. Kilka szybkich podań, ostatnie - do Salaha - posłał Trent Alexander-Arnold i było 2:0.

Źródło: PAP/EPA Liverpool w półfinale, Porto załamane



Porto jeszcze odpowiedziało, ale gol głową Edera Militao po rzucie rożnym był tylko na otarcie łez. Za chwilę po golu dołożyli Roberto Firmino i Virgil van Dijk. Spotkanie można było kończyć.

4:1 dla Liverpoolu, 6:1 w dwumeczu. Nokaut.

O finał The Reds zagrają z Barceloną.

Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe (gwiazdka oznacza awans):

17 kwietnia, środa

Manchester City - Tottenham Hotspur* 4:3 (3:2); pierwszy mecz 0:1

Bramki: Sterling (4., 21.), Silva (11.), Aguero (59.) - Son Heung-Min (7., 10.), Llorente (73.)

FC Porto - Liverpool* 1:4 (0:1); 0:2

Bramki: Militao (69.) - Mane (26.), Salah (65.), Firmino (77.), van Dijk (84.)



16 kwietnia, wtorek

Barcelona* - Manchester United 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:0

Juventus Turyn - Ajax Amsterdam* 1:2 (1:1); 1:1



Pary półfinałowe (30.04-1.05 i 7-8.05):

Tottenham Hotspur - Ajax

Barcelona - Liverpool