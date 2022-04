"Zgłoszono atak jednego z zawodników na chłopca". Policja zajmie się zachowaniem Ronaldo

O całej sytuacji zrobiło się głośno w sobotę, kilka godzin po samej rywalizacji 32. kolejki Premier League. Walczący o miejsce dające grę w Lidze Mistrzów Manchester nie poradził sobie z bijącym się o uniknięcie spadku Evertonem, a Ronaldo nie po raz pierwszy w tym sezonie zawiódł.

Materiał filmowy z udziałem Portugalczyka, który schodząc z boiska, wytrącił i zniszczył telefon jednemu z miejscowych kibiców, pojawił się w mediach społecznościowych. Na gwiazdora posypała się fala negatywnych komentarzy i choć sam zainteresowany później za swój czyn przeprosił, to jednak sprawa niekoniecznie musi się na tym zakończyć.



Ronaldo smashing someone’s phone at full time EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022





BBC poinformowało w niedzielne popołudnie o tym, że dochodzenie dotyczące rzekomej napaści prowadzi policja w Merseyside, hrabstwie, którego częścią jest Liverpool.

Rzecznik prasowy policji przyznał, iż organy ścigania współpracują zarówno z Manchesterem United, jak i Evertonem. "Zgłoszono atak jednego z zawodników gości na chłopca, kiedy piłkarze opuszczali boisko o godzinie 14.30" - możemy przeczytać w komunikacie policji.

"Śledztwo jest w toku. Funkcjonariusze współpracują obecnie z Evertonem w celu przejrzenia nagrań z kamer przemysłowych, prowadząc szeroko zakrojone poszukiwania świadków, aby ustalić, czy doszło do przestępstwa. Każdy, kto posiada informacje na temat tego incydentu, proszony jest o kontakt z biurem mediów społecznościowych policji Merseyside" - ogłoszono.

Totalny szok

Dodatkowego wymiaru sprawie nadaje artykuł dziennika "Liverpool Echo". Z tabloidem okazję miała porozmawiać matka 14-letniego chłopca.

- Telefon należał do Jake'a. Ronaldo napadł na niego, raniąc w rękę i rzucając przedmiot na ziemię. Byliśmy na Park End (jedna z trybun na stadionie Evertonu - przyp. red.), więc znajdowaliśmy się tuż obok tunelu, którym przechodzili zawodnicy. Mój syn był tam i filmował ich wszystkich - powiedziała.

Gazeta opublikowała też zdjęcie posiniaczonej dłoni nastolatka, której stan miał być właśnie efektem agresji ze strony piłkarza. - Jake jest w kompletnym szoku. To totalnie zniszczyło całe przeżycie. Płakałam, również byłam zdruzgotana - kobieta ubolewała na łamach pisma.