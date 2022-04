Ronaldo rozbił telefon kibica, potem przeprosił. "Nie jest łatwo radzić sobie z emocjami"

W mediach społecznościowych pojawił się materiał filmowy przedstawiający słynnego portugalskiego piłkarza, który wydawał się machać ręką w kierunku ziemi, gdy schodził z boiska po porażce i kierował się do tunelu na stadionie Evertonu.

Świadkowie twierdzili, że Ronaldo wytrącił kibicowi telefon z ręki, który rozbił się o ziemię.



Ronaldo smashing someone’s phone at full time EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022





Utytułowany piłkarz zreflektował się wieczorem, kilka godzin po zakończeniu spotkania w Liverpoolu. Za ten incydent przeprosił na Instagramie.



"Nigdy nie jest łatwo radzić sobie z emocjami w trudnych momentach, takich jak ten. Niemniej jednak zawsze musimy być pełni szacunku, cierpliwi i dawać przykład wszystkim młodym ludziom, którzy kochają tę piękną grę" - przyznał Portugalczyk.



"Chciałbym przeprosić za mój wybuch i, jeśli to możliwe, zaprosić tego kibica do obejrzenia meczu na Old Trafford jako znak fair play i sportowej rywalizacji" - dodał.



Manchester United ma zamiar zbadać sobotni incydent z udziałem Ronaldo.



Po porażce z Evertonem zespół z Old Trafford zajmuje dopiero siódme miejsce w Premier League. Do czwartej lokaty, ostatniej dającej awans do Ligi Mistrzów, Czerwone Diabły tracą trzy punkty.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Cristiano Ronaldo (@cristiano)





Wyniki 32. kolejki:

piątek

Newcastle - Wolverhampton 1:0



sobota

Everton - Manchester United 1:0

Arsenal - Brighton 1:2

Southampton - Chelsea 0:6

Watford - Leeds United 0:3

Aston Villa - Tottenham 0:4



niedziela

Brentford - West Ham United

Leicester City - Crystal Palace

Norwich City - Burnley

Manchester City - Liverpool