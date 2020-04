Ceremonie na igrzyskach w Tokio mogą "zmienić się drastycznie"

W rozmowie z Kacprem Merkiem kolarz torowy Mateusz Rudyk wypowiedział się na temat przełożenia igrzysk olimpijskich w Tokio na 2021 rok. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w "Kwadransie" w mediach społecznościowych Eurosportu.

Spór o dodatkowe koszty organizacji igrzysk. Japonia nie chce płacić Kto poniesie... czytaj dalej » - Te zmiany mogą być drastyczne i pracujemy nad nimi. Musimy szukać oszczędności, a w tych ceremoniach łatwo je znaleźć. Chcemy też, by te uroczystości niosły ze sobą aktualne przesłanie - oświadczył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Yoshiro Mori.



W ostatnich dniach coraz częściej naukowcy i eksperci ds. zdrowia wypowiadają się na temat igrzysk w przyszłym roku. Uważają oni, że impreza nie będzie bezpieczna, ponieważ pandemia COVID-19 nie zostanie zwalczona do tego stopnia, by skupiska ludzi z całego świata nie były zagrożeniem i nie spowodowały kolejnej fali zakażeń.

Ostateczny termin

- Nie ma szansy na to, by imprezę przełożyć o kolejny rok. Ostatnim terminem rozpoczęcia jest 23 lipca 2021 - podkreślił Mori w rozmowie z Kyodo News.



Igrzyska w Tokio miały pierwotnie odbyć się tego lata, ale z powodu koronawirusa zostały przesunięte o rok. Wiele imprez sportowych zostało w 2020 przełożonych lub odwołanych. Dotyczy to m.in. piłkarskich mistrzostw Europy, które mają zostać rozegrane w roku 2021.