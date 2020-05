"Koronawirus sprawił, że znowu pokochałam ten sport"

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu

- Sama muszę zadbać o swoje podróże. Jeśli chcę polecieć na dany turniej, to sprawdzam ceny biletów i patrzę, który najbardziej się opłaca. Najgorzej, że zazwyczaj musimy kupować je w ostatniej chwili, a nie kilka tygodni przed wylotem, gdy są tańsze. Uciążliwe są również podatki, ponieważ zarabiamy pieniądze w różnych krajach świata, a w każdym jest przecież inny system podatkowy, więc inaczej musimy się rozliczać. One najbardziej mnie denerwują - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

Drużynowa mistrzyni Europy w szermierce Renata Knapik-Miazga opowiedziała, jak pandemia COVID-19 dała się we znaki w szermierczym świecie, przygotowującym się do igrzysk w Tokio.

- Nie chcę na razie myśleć o siatkówce. Jestem młody i mam nadzieję, że jeszcze długo będę grał - powiedział Artur Szalpuk. Siatkarski mistrz świata stwierdził również, że ewentualna gra bez kibiców może być dobrym rozwiązaniem, tak aby jak najszybciej wrócić do rozgrywek. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami w "Kwadransie" od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

Pływaczka, która była gościem programu "Kwadrans" powiedziała, co dał jej dodatkowy rok do IO na treningi.

- To mój drugi dom. Otworzenie go będzie dla mnie luksusem. Trenażer? Nie trenuję na nim. Mam rolkę, siłownię, rower stacjonarny, na którym mogę dodać obciążenia - powiedziała Urszula Łoś w programie "Kwadrans" emitowanego na kanale Eurosportu na Instagramie.

- Z Marleną trenujemy w duecie od trzech lat. Zaczynałyśmy od zerowego poziomu i małymi kroczkami idziemy do przodu. Przełożenie igrzysk może nam wyjść na plus. Możemy jeszcze się rozwinąć - stwierdziła Urszula Łoś w programie "Kwadrans" emitowanego na kanale Eurosportu na Instagramie.

- To jeszcze nic pewnego, więc spokojnie czekam. Ale jeśli zostanę wybrany przez jedną z siedmiu tamtejszych drużyn to myślę, że zdecyduję się na podpisanie kontraktu w koreańskiej lidze - zadeklarował Dawid Konarski w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

- Dużo formy uleciało, ale mam nadzieję, że szybko wrócimy do tej formy, która była. Cały czas musimy pamiętać, że nie mamy na ten rok konkretnego celu. Dlatego musimy zadbać o utrzymanie formy do przyszłorocznych igrzysk - powiedział Piotr Lisek w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

Igrzyska zdemaskują. "Kto siedział przed telewizorem, a kto pracował" Wielokrotny... czytaj dalej » Puda to obecnie jedna z najlepszych polskich szablistkek. Wcześniej regularnie rozwijała swój talent, zdobywała medale młodzieżowych i juniorskich mistrzostw Europy (w 2009 r. zdobyła nawet złoto w drużynie) i świata. Razem z drużyną zajęła szóste miejsce na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro.

"Musieli mnie uszczypnąć"

- Jak już ochłonęłam, to stwierdzam, że pierwsze igrzyska olimpijskie są "na przetarcie". Jeśli udałoby się na nich zdobyć jakiś medal, to w ogóle byłoby świetnie. Gdy już dotarliśmy na wioskę olimpijską w Rio, to koledzy musieli mnie uszczypnąć. Czy naprawdę jestem w tym miejscu? Trzy dni to do mnie docierało, na szczęście byliśmy już dwa tygodnie przed startem - wspomina.

- Imprezy w wiosce też były, co mogę powiedzieć. Po całym dniu zmagań fajnie jest się spotkać i porozmawiać. Każdy nawzajem sobie kibicuje. Przecież jak jesteśmy na obozie w Spale, to również potrafimy miło spędzać ze sobą czas - dodaje.

Polska szablistka uważa, że pandemia i izolacja sprawiają, że znowu pokochała szermierkę. - Koronawirus odbudował moją miłość do tego sportu. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu zawalczę - mówi i dodaje, że startu w Tokio się nie boi.

Trzeba uważać nawet na krawężnik

- Trener zawsze powtarza mi, że całe życie przygotowań to nic w porównaniu do ostatnich trzech dni przed startem. Wtedy każdy boi się nawet wejść krzywo na jakiś krawężnik, bo coś się może stać. Ja jestem spokojna.

Puda indywidualny udział w IO w Tokio musi sobie jeszcze wywalczyć - na walkę w turnieju drużynowym już nie ma szans.

- Niestety, ale jesteśmy już pod kreską. Zostały nam starty indywidualne. Mi tak naprawdę zostały dwa starty. Mam jeszcze jeden Puchar Świata. Jeśli wystartuję tam dobrze, to będę walczyć w tzw. dobijaku. To byłby zawody ostatniej szansy. Mocno na nie liczyłam. Miały być rozegrane miesiąc temu – tłumaczy polska szablistka.