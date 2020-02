Piwo każdego dnia, przed startem zawsze cztery. Maratończyk szykuje się do igrzysk

22.07.2018 | Futurystyczną postać ze szpiczastymi uszami w biało-niebieską kratę, która została wybrana maskotką letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku, nazwano Miraitowa. Z kolei postać w biało-różową szachownicę, która będzie maskotką paraolimpiady to Someity.

Przybysz z przyszłości ze spiczastymi uszami, tak wygląda Miraitowa - maskotka letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Miraitowa to połączenie dwóch japońskich słów: "mirai" - oznaczające przyszłość, oraz "towa" - wieczność. Czerwona maskotka - Someita - nawiązuje do kwiatu wiśni. Wyboru maskotek dokonało około pięć milionów japońskich dzieci ze szkół w kraju i za granicą.

- Wypijam kilka piw dziennie, siedem razy w tygodniu, a wieczorem przed zawodami zawsze cztery półlitrowe. Według moich dietetyków bardzo mi pomaga, ponieważ zawiera dużo węglowodanów. Ja z kolei przed startem czuję się rozluźniony - wyznał Nilsson.

Dieta, zwłaszcza u sportowca dość oryginalna, by nie napisać kontrowersyjna, przynosi efekt. Szwed 1 grudnia w Walencji rozprawił się z 36-letnim rekordem kraju - wynikiem 2.10,08.

- Po rekordzie i medialnym szumie zgłosił się do mnie sponsor, znany duński browar. Kontrakt zawiera darmowe piwo z dostawą - wyjaśnił Nilsson na łamach dziennika "Aftonbladet".

Namiot jak inkubator

Dodał, że drugim elementem przygotowań jest trening na wysokości, lecz nie tam, gdzie zimą trenują inni szwedzcy biegacze, czyli w południowej Afryce i Etiopii, ale w... mieszkaniu w Sztokholmie. Nilsson śpi i przebywa jak najwięcej czasu za dnia w namiocie tlenowym, w którym jest symulowane rozrzedzenie powietrza odpowiadające wysokości 2700 metrów.

- Skonstruowany we współpracy z uniwersytetem namiot przypomina inkubator dla noworodków. Regularnie spałem w nim przez 15 miesięcy przed pobiciem rekordu. Wielu moich szwedzkich rywali twierdzi, że nic to nie daje. Natomiast ja mam inne zdanie, które potwierdzają pomiary mojej wydolności. W Norwegii stwierdzono, że jest to środek dopingujący, w Szwecji jest na szczęście dozwolony - oświadczył Nilsson.

