Polował na Nadala, przepraszać nie zamierza. "Gdy taka piłka trafi w oko, robi się problem"

Nick Kyrgios lubi popisywać się przed publicznością nietypowymi zagraniami. Często kończy się to stratą punktu, ale tym razem Australijczyk miał więcej szczęścia. Mecz rozpoczął serwisem od dołu, a kilka gemów później odbił piłkę pomiędzy nogami. Kyrgios pokonał Daniła Miedwiediewa 6:3, 3:6, 6:3 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters w Rzymie.

Od kilku miesięcy trwały słowne utarczki między Kyrgiosem i Nadalem. Fakt, że panowie za sobą nie przepadają było widać w ich czwartkowym spotkaniu zakończonym zwycięstwem tenisisty z Majorki 6:3, 3:6, 7:6(5), 7:6(3).

W trzecim secie Australijczyk wystrzelił z forhendu wprost w rywala.



Kyrgios hits big forehand right at Nadal



Nadal was not happy about it..#Wimbledonpic.twitter.com/UidAKod19Q — Vicehood.com (@Vicehood) July 4, 2019

Czy czuje się winny? Nic z tych rzeczy

- Dlaczego miałbym przepraszać? Przecież go nie trafiłem. Trafiłem w jego rakietę, czyż nie? Dlaczego powinienem przeprosić? Zdobyłem punkt. Nie obchodzi mnie to. Przypomnijcie, ile ten koleś wygrał wielkich szlemów, ile ma kasy na koncie? Sądzę, że może przyjąć piłkę na klatę. Nie zamierzam go przepraszać – powiedział po meczu.

- Polowałem na niego. Chciałem go trafić prosto w klatkę piersiową. Ma przecież spore ręce – ironizował.

To nie była pierwszy sytuacja w tym meczu, gdy Kyrgios "celował" w Nadala, bądź nie okazał szacunku przeciwnikowi. Dwukrotnie zaserwował w swoim stylu – od dołu. Takie zagranie jest uznawane za znieważenie rywala, ale Australijczyk serwował w ten sposób w wielu spotkaniach m.in. podczas marcowego meczu w Miami z Dusanem Lajoviciem.



this is like a tennis panenka pic.twitter.com/CDw4uqPiwu — Zack Goldman (@ThatDamnYank) July 4, 2019





Głos po spotkaniu zabrał również Nadal. Po kilku zagraniach Kyrgiosa Hiszpan był ewidentnie wściekły, ale zdołał opanować emocje i awansował do trzeciej rundy.

- W historii tej dyscypliny zawsze chodziło o szacunek i grę fair. Nie mówię, że Nick robi te rzeczy, by denerwować rywali, ale faktem jest, że czasem bywa niebezpieczny. Kiedy w taki sposób uderza piłkę, to jest to groźne. Nie tylko dla mnie, to niebezpieczne dla sędziego i publiczności. Kiedy tak uderzasz, to nie wiesz gdzie poleci piłka – powiedział.

- Jestem profesjonalistą i wiem o czym mówię. Piłka trafiła we mnie, nie mam z tym problemu. Gdyby poleciała inaczej, to mogłoby być niebezpiecznie dla sędziego. Gdy taka piłka trafi w oko, to robi się problem. Nie jest tak, że jestem na niego zły. Po prostu chcę grać w tenisa. Czasem jest to trudne – zakończył.

W kolejnej rundzie Hiszpan zmierzy się z Jo-Wilfiredem Tsongą.