Koniec kapitalnej serii i kolejna klapa liderki rankingu tenisistek

21-letnia Osaka triumfowała w dwóch ostatnich turniejach wielkoszlemowych - US Open i Australian Open. W ostatnich tygodniach jednak zawodzi. W Dubaju odpadła już po pierwszym spotkaniu, w Indian Wells dotarła zaledwie do 1/8 finału.

Oddawała prowadzenie

Hurkacz coraz mądrzejszy na korcie. "Kluczem jest to, jak rozgrywam punkty" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Spotkanie z zajmującą 27. miejsce w rankingu Tajwanką zaczęła kiepsko. Po kilkudziesięciu minutach to jej rywalka prowadziła 4:1. Potem Japonka wzięła się do pracy. Kolejne pięć gemów rozstrzygnęła na swoją korzyść. Wszystko szło zgodnie z planem.

W drugim secie prowadziła już 5:3, ale i tak nie zdołała go wygrać, mimo że w dziesiątym gemie (5:4) było 30:0 dla niej.

W decydującej partii, najpierw szybko przełamała Su-Wei Hsieh i zrobiło się 2:0. Za chwilę trzy razy oddała własne podanie, po czym przegrała całe spotkanie.

- Prezentowałam się niedojrzale. Za dużo myślałam, podobnie jak w poprzednim spotkaniu, podeszłam do wszystkiego zbyt emocjonalnie - przyznała po meczu Japonka, która po turnieju na Florydzie może stracić pierwsze miejsce w rankingu.

Zakończona passa

Na razie zakończyła się jej świetna seria. Osaka wychodziła zwycięsko z ostatnich 62. spotkań, w których wygrywała pierwszego seta.

Su-Wei Hsieh wie, jak ogrywać faworytki. W zeszłym roku na Wimbledonie przekonała się o tym Simona Halep. Rumunka - wówczas także liderka rankingu - uległa Tajwance w trzeciej rundzie

Źródło: PAP/EPA Osaka zmarnowała szansę na zwycięstwo

Bez Williams

Osaka jest jedną z dwóch czołowych zawodniczek, które w sobotę musiały pożegnać się z turniejem. Kontuzja kolana wyeliminowała z gry Serenę Williams. Amerykanka, która w drugiej rundzie wyeliminowała Szwedkę Rebeccę Peterson, w trzeciej miała zagrać z Chinką Qiang Wang.