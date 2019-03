W wielkim stylu wygrała turniej w Miami. Straciła tylko dwa sety

Barty wcześniej już trzy razy świętowała sukces w imprezach WTA, ale ta na Florydzie jest najbardziej prestiżowa spośród nich.

Australijka, która jest obecnie jedenastą rakietą świata, od początku sezonu prezentuje równą formę. Na początku stycznia dotarła do finału w Sydney, a następnie w Australian Open zatrzymała się na ćwierćfinale. W pierwszej połowie marca w Indian Wells odpadła w 1/8 finału, a w Miami była już nie do zatrzymania.

W drodze po tytuł straciła dwa sety, oba z zawodniczkami wyżej notowanymi od siebie. W 1/8 finału wyeliminowała występującą z numerem siódmym Holenderkę Kiki Bertens, a w kolejnej rundzie Czeszkę Petrę Kvitovą (3.).

Z Pliskovą zmierzyła się po raz piąty. Trzy z tych konfrontacji zakończyły się dla niej pomyślnie. Sobotnia trwała godzinę i 40 minut, a Barty imponowała odważną, skuteczną i przyjemną dla oka grą. Popisała się 15 asami.

Ashleigh Barty played a match to remember at the Miami Open, unleashing a fearless display of excellent tennis to dispatch No.5 seed Karolina Pliskova, 7-6(1), 6-3 and win the biggest title of her young career at the Hard Rock Stadium.#miamiopenpic.twitter.com/oVzvkjIrAZ — Niande News (@NiandeN) March 30, 2019

W półfinałach obie zawodniczki przeszły prawdziwy test z cierpliwości za sprawą często wracających opadów deszczu, które wymusiły na tenisistkach długie oczekiwanie na wznowienie rywalizacji.

Barty to ciekawa postać w tenisowym świecie. Po występie w US Open 2014 zrobiła sobie niemal dwuletnią przerwę od tenisa, by... grać w tym czasie półprofesjonalnie w krykieta. W poniedziałek zadebiutuje w Top10 światowej listy.

Pliskova w tym sezonie może pochwalić się równą formą. Dotarła co najmniej do ćwierćfinału w każdej z pięciu imprez uwzględnianych w kalendarzu WTA (zaliczane są do niego także funkcjonujące pod szyldem ITF turnieje wielkoszlemowe). Na początku sezonu triumfowała w Brisbane, a łącznie na koncie ma 12 wygranych turniejów.

Od początku sezonu rozegrano 14 imprez WTA i każdą wygrała inna zawodniczka. To najdłuższa taka seria w historii tej organizacji.

W ostatniej rundzie eliminacji singla w Miami odpadły Magda Linette i Iga Świątek, a w 1/8 finału debla Alicja Rosolska.

Wynik finału:

Ashleigh Barty (Australia, 12) - Karolina Pliskova (Czechy, 5) 7:6 (7-1), 6:3.