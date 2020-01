O dodatkowy czek i rekord. Skakanie w Titisee-Neustadt bardziej prestiżowe

Kamilowi Stochowi minimalnie zabrakło do podium.

Oto, co do powiedzenia miał Dawid Kubacki po zajęciu trzeciego miejsca w niedzielnych zmaganiach na normalnym obiekcie w Predazzo.

W porównaniu z ubiegłotygodniowymi konkursami we włoskim Predazzo na niemieckie zawody w składzie reprezentacji Polski zaszła jedna zmiana. Trener Michal Dolezal zdecydował, że słabo spisującego się Jakuba Wolnego zastąpi Aleksander Zniszczoł. Do rywalizacji przystąpią także: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula i Maciej Kot. Wolny będzie natomiast w Polsce trenował pod okiem trenera Zbigniewa Klimowskiego.

Kiedy konkurs w Titisee-Neustadt?

W poprzednim sezonie zawody w Titisee-Neustadt odwołano z powodu braku śniegu. Wówczas zorganizowane zostały dodatkowe zawody w Oberstdorfie i Willingen. Również w obecnym długo stały pod znakiem zapytania, ale ostatecznie mają zostać przeprowadzone.

Niemieckie zawody odbędą się w dniach 17-19 stycznia. Od piątku do niedzieli zarówno dwa konkursy indywidualne, jak i kwalifikacje pokaże Eurosport.

Program konkursów PŚ w Titisee-Neustadt:



piątek, 17 stycznia

16.00 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje



sobota, 18 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursowa



niedziela, 19 stycznia

14.15 - seria próbna

15.15 - pierwsza seria konkursowa

Nowy miniturniej

Systematycznie rośnie popularność różnego rodzaju minicykli w Pucharze Świata. Czasy, kiedy w kalendarzu był tylko Turniej Czterech Skoczni, dawno minęły. Choć oczywiście prestiż tej imprezy wciąż zdecydowanie jest największy, to skoczkowie w poprzednim sezonie mieli jeszcze: Raw Air, Willingen Five i Planica Seven.

W cyklu 2019/20 doszedł natomiast Titisee-Neustadt Five. Idea wszystkich tych zawodów jest taka sama. Tworzy się dodatkową klasyfikację, w której brane są pod uwagę skoki oddane przez cały weekend - w kwalifikacjach oraz w konkursach. Zwycięzca wyjeżdża z dodatkowym czekiem w wysokości 25 tysięcy euro.

"Polska" skocznia i nowy rekordzista?

Gospodarzem Pucharu Świata ta niemiecka miejscowość jest od 2001 roku. Z 15 do tej pory rozegranych tam konkursów indywidualnych najwięcej wygrali Polacy - cztery. Adam Małysz triumfował tam w 2001 roku i dwukrotnie w 2007, a w 2013 najlepszy był Stoch.

W tym roku na Hochfirstschanze do historii może przejść Kubacki, który stał na podium już w sześciu konkursach z rzędu. Wyrównał tym samym rekord Adama Małysza z sezonu 2001/02 oraz Kamila Stocha dwa lata temu. Jeśli w sobotę Kubacki znów skończy na "pudle", to przejdzie do historii polskich skoków.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2019/2020

Po zawodach w Predazzo liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata został Karl Geiger. Niemiec jest w świetnej formie i we Włoszech wygrał oba konkursy. Za każdym razem drugie miejsce zajmował Austriak Stefan Kraft, a trzecie Kubacki.



Geiger ma 120 punktów przewagi nad Kraftem. Trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi traci do lidera 164 pkt, a czwarty Kubacki 255. W Predazzo dobrze spisywał się także Stoch, który dwukrotnie był czwarty. On w "generalce" jest szósty.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2019/20 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Karl Geiger (Niemcy) 819 2.

Stefan Kraft (Austria) 699 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 654 4. Dawid Kubacki (Polska) 564 5. Marius Lindvik (Norwegia) 505 6. Kamil Stoch (Polska) 435 7. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 397 8. Philipp Aschenwald (Austria)

386 9. Peter Prevc (Słowenia) 373 10.

Johann Andre Forfang (Norwegia) 225 ...





13. Piotr Żyła (Polska) 261 34. Maciej Kot (Polska) 37 39. Stefan Hula (Polska) 31 41. Jakub Wolny (Polska) 22 61. Klemens Murańka (Polska) 4

Oprócz skoków narciarskich w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze w kolejny zimowy weekend będzie można zobaczyć zawody biathlonowego Pucharu Świata w Ruhpolding, rywalizację alpejczyków w Wengen i alpejek w Sestriere, biegi narciarskie z Bovego Mesta oraz snowboardowy slopestyle z Laax.

