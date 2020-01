Wyrównał rekord. Kubacki już jest jak Stoch i Małysz

Kamilowi Stochowi minimalnie zabrakło do podium.

Oto, co do powiedzenia miał Dawid Kubacki po zajęciu trzeciego miejsca w niedzielnych zmaganiach na normalnym obiekcie w Predazzo.

Powtórzyli podium z soboty. Trzech Polaków w czołowej piątce Wielkie emocje do... czytaj dalej » Kubacki wraca z Predazzo w dobrym nastroju. W sobotę był trzeci, a w niedzielę powtórzył ten wynik. Znów wygrał Karl Geiger, drugi był Stefan Kraft, a polski skoczek tuż za nim.



- Weekend oceniam bardzo pozytywnie. Dwa razy na podium? To dobry wynik - ocenił już po konkursie niedawny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni.

Najlepszy z Polaków

W tym sezonie jest najlepszym z Polaków, prezentuje najrówniejszą formę. W sześciu kolejnych zawodach stanął na podium. Tak jak Adam Małysz w swoim kosmicznym sezonie 2001/2002 i Kamil Stoch dwa lata temu, kiedy m.in. jako drugi skoczek w historii wygrał wszystkie cztery konkursy w Turnieju Czterech Skoczni.



- Cieszę się, że to, co robię, przynosi efekty, choć jeszcze niedawno nie było tak fajnie - podsumował Kubacki.

Był gorszy od Ziobry i Murańki

Kubacki ma 29 lat, a swój pierwszy konkurs Pucharu Świata wygrał dopiero w poprzednim sezonie, dokładnie rok temu w Predazzo. Gdy w 2015 roku został odsunięty od kadry A przez trenera Łukasza Kruczka (dla Kubackiego zabrało miejsca w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w Falun, tam skakali m.in. Jan Ziobro i Klemens Murańka), powiedział twardo: "Albo coś zmienię, albo zostanę przeciętniakiem". Zmienił. Do głównej reprezentacji przedarł się w następnym sezonie, gdy skoczkami zaczął opiekować się Austriak Stefan Horngacher.



W tym sezonie jego świetna passa zaczęła się w Oberstdorfie. TCS zaczął od trzeciego miejsca, trzeci był również w kolejnym konkursie w Garmisch-Partenkirchen. W austriackiej części cyklu było już lepiej - w Innsbrucku zajął 2. miejsce, a w Bischofshofen wygrał. A później było Predazzo.



W najbliższy weekend Puchar Świata skakać będzie w niemieckim Titisee-Neustadt. Jeśli i tam Kubacki w sobotę stanie na podium, to przejdzie do historii polskich skoków.