Kadra bez Kamila Stocha. "Wierzyłem, że nigdy więcej to się nie powtórzy"

Stoch nie przebrnął kwalifikacji. "Ta sytuacja mnie dobija" Kamil Stoch w... czytaj dalej » Niedziela w Willingen była smutna dla Stocha. W toczonych w zmiennych warunkach kwalifikacjach zajął 51. miejsce, skacząc zaledwie 100,5 m.

Mistrz z Zębu po raz drugi w tym sezonie znalazł się poza konkursem Pucharu Świata. 6 listopada podczas kwalifikacji w Wiśle został zdyskwalifikowany z powodu nieregulaminowego kombinezonu.

Ostatni raz, gdy nie przebrnął kwalifikacji, miał miejsce 3 stycznia 2022 - w Innsbrucku był 59. i później wycofał się z 70. Turnieju Czterech Skoczni.

Kamil Stoch: miał być wóz albo przewóz

Po nieudanym występie Stoch przyznał, że szwankuje u niego przede wszystkim technika.

- To jest coś, co posypało się już w Kulm i cały czas tego szukam. Dziś miało być inaczej. Miałem czuć się ekstremalnie w pozycji, miał być taki wóz albo przewóz. Końcowe ryzyko oczywiście należy do mnie jako zawodnika. Poszedłem w to w całości. Tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Nie ma półśrodków - tłumaczył na antenie Eurosportu.

Już po konkursie trener Polaków Thomas Thurnbichler ogłosił, że Stoch na kolejne zawody PŚ w Lake Placid nie poleci. Dodał, że zanim ruszy do pracy, musi odpocząć.

- Najpierw relaks. Kiedy głowa odpocznie, będzie musiał zacząć od początku cały proces, mając jasny obraz sytuacji - wyjaśnił Austriak.

Kamil Stoch o wycofaniu z Pucharu Świata

- To była decyzja sztabu szkoleniowego. Co prawda nie miałem jeszcze okazji porozmawiać z trenerem, bo minęliśmy się na skoczni, ale w zaistniałej sytuacji uważam, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Na pewno wyjdzie mi to na dobre - powiedział Stoch w rozmowie z serwisem skijumping.pl w niedzielę wieczorem.

Znów te same problemy na niemieckiej skoczni. "To nie wygląda jak profesjonalna dyscyplina" Lata mijają, ale... czytaj dalej » - Wierzę, że chwila oddechu, wyciszenia da pozytywny efekt, bo to nie jest tak, że zapomniałem, jak się skacze. W takiej samej sytuacji byłem w zeszłym roku. Szczerze mówiąc, wierzyłem, że nigdy więcej to się nie powtórzy. Natomiast wydaje mi się, że to efekt przeciążenia. Nawet nie fizycznego, ale takiego psychicznego. Mam bardzo dużo ambicji, a z każdym dobrym konkursem zawsze sobie dokładam. Czasami robię to nieświadomie - zaznaczył.

I dodał: - Postaram się teraz od tego wyłączyć i ruszyć od nowa, choć nie tak całkiem od nowa. Nie muszę budować dyspozycji, dźwigać ciężarów. To wszystko jest. Chodzi o to, żeby puścić tamę, w której nazbierały się niezdrowe emocje.

Stoch ma świadomość, że wciąż stać go na bardzo dobre skoki i walkę o najwyższe cele. - Wciąż pali się we mnie iskierka chęci i woli walki. I staram się ją póki co pielęgnować - podsumował.

W trwającym sezonie 35-letni Stoch w klasyfikacji generalnej cyklu zajmuje 11. miejsce. W dorobku ma 423 punkty. Najwyżej - czwarty - był w jednym z konkursów w Sapporo.

Zawody PŚ w Lake Placid odbędą się w dniach 11-12 lutego.

Wyniki niedzielnego konkursu w Willingen miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 147,5/142 (273) 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 134,5/145,5 (252,3) 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 141,5/137 (249,2) 4. Manuel Fettner (Austria) 141/139 (247,4) 5. Ziga Jelar (Słowenia) 134,5/135,5 (236,3) 6. Domen Prevc (Słowenia) 132,5/135 (232,4) 7. Piotr Żyła (Polska) 135,5/140 (230,3) 8. Michael Hayboeck (Austria) 134/128,5 (221) 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 132/135 (220,7) 10. Timi Zajc (Słowenia) 129,5/134,5 (220,1) .



17. Dawid Kubacki (Polska) 127/128 (206) 25. Aleksander Zniszczoł (Polska) 119/126 (182,3) 39. Paweł Wąsek (Polska) 106 (61,5) 48. Jakub Wolny (Polska) 98,5 (39,4)