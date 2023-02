Stoch nie przebrnął kwalifikacji. "Ta sytuacja mnie dobija"

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kamil Stoch nie awansował do niedzielnego konkursu w Willingen - Kompletnie posypała się technika Kamila Stocha – powiedział reporter Eurosportu Kacper Merk, a Stoch potwierdził jego słowa.

- To jest coś, co posypało się już w Kulm i cały czas tego szukam. Dziś miało być inaczej, miałem czuć się ekstremalnie w pozycji, miał być taki wóz albo przewóz. Końcowe ryzyko oczywiście należy do mnie, jako zawodnika. Poszedłem w to w całości. Tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Nie ma półśrodków – wyznał.

Nie zapomniałem, jak się skacze

Skok na odległość 100,5 m sprawił, że Stoch zajął 51. miejsce.

- Nie cierpię takiej stagnacji i skakania dla samego skakania. Też chcę zrobić coś dobrze. Dziś to nie zadziałało. Wiem, że nie zrobiłem wszystkiego tak, jak należało. Jakbym zrobił to ekstremum w całości dobrze, to by zadziałało. To było bardzo trudne zadanie przede mną, któremu nie sprostałem. Nie potrafiłem wykonać tego skoku tak, jak potrzeba, ale spróbowałem – podkreślił.

- Czasami tak jest, że zaczyna dziać się cos niedobrego i szukamy. To nie jest tak, że zaczęliśmy poprawiać to, co jest dobre. Nie walczę o to, żeby być w trzydziestce lub dziesiątce, ale walczę o zwycięstwo, to jest mój cel. Zawsze z takim nastawieniem podchodzę do przygotowań i sezonu. Chcę być najlepszy, albo jednym z najlepszych. Postaram się nie składać broni, ale jest bardzo ciężko. Ta sytuacja dobija mnie… Wiem, że gdzieś jest ten klucz, nie zapomniałem jak się skacze z tygodnia na tydzień. Trzeba odpocząć albo trenować – powiedział.

Niewykluczone, że Stoch nie poleci na kolejne konkursy do Stanów Zjednoczonych (Lake Placid), ale decyzję podejmą po rozmowie z trenerem Thomasem Thurnbichlerem.

