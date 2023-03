Co skok, to lepszy. Tak Kubacki zdobył Lillehammer

Dawid Kubacki miał powody do radości po kolejnym udanym skoku

Brązowy medalista mistrzostw świata oraz wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest w trakcie niezwykle równego sezonu. Rzadko wypada poza pierwszą dziesiątkę, często też bijąc się o podium. Nie inaczej było w czwartek.

Z Lysgaerdsbakken miał też swoją drogą rachunki do wyrównania po dosyć niespodziewanym rozczarowaniu z wtorku i dopiero 19. pozycji. Tym razem nie było mowy o niemiłej powtórce. W pierwszej serii oddał drugi najdalszy skok w stawce - aż 137,5 metra w dobrych warunkach dawało mu nadzieje na spory sukces. Był czwarty, do trzeciego Stefana Krafta tracił 0,4 punktu, do lidera 7,2 pkt.

Nie wytrzymał nikt

Nadszedł więc czas ataku na pierwszą trójkę. Zawodnik z Nowego Targu w serii finałowej dorzucił jeszcze jeden metr, wytrzymując napór Markusa Eisenbichlera, który poleciał aż 146 metrów i wyrównał rekord skoczni. Polak nie odpuszczał też rywalom znajdującym się przed nim.

Najpierw ataku nie wytrzymał Stefan Kraft, po dłuższej chwili Anże Lanisek i na sam koniec Daniel Tschofenig. Wszyscy skakali w warunkach podobnych do 33-latka, ale nie tak daleko jak on.

Kubacki konkurs Pucharu Świata wygrał szósty raz w tym sezonie i jedenasty w karierze. Brawa, wielkie brawa.

Wyniki czwartkowego konkursu w Lillehammer miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Dawid Kubacki (Polska) 137,5/138,5 (283,1) 2. Anze Lanisek (Słowenia) 139,5/136 (275,7) 3. Daniel Tschofenig (Austria) 136,5/134 (273,9) 4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 136/146 (272,7) 5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 132,5/136,5 (263,5) 6. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 133/131,5 (258,7) 7. Kamil Stoch (Polska) 130/134 (256,3) 8. Stefan Kraft (Austria) 136/113 (243) 9. Eriksen Sundal (Norwegia) 130/129 (242,3)

10. Clemens Aigner (Austria) 128,5/126,5 (239,1) .



14. Piotr Żyła (Polska) 125/130 (231,3) 17. Aleksander Zniszczoł (Polska)

125,5/128 (226,7) 20. Paweł Wąsek (Polska) 126,5/124 (223,5)