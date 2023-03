Skoki narciarskie Lillehammer 2023: czwartkowy konkurs na żywo

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o ostatnim skoku w swojej karierze. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o momencie z kariery, który najdłużej będzie pamiętać.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o najbliższych planach.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z prologu do konkursu w Lillehammer.

Skok Wolnego z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Pawła Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer.

Skok Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Johanna Andre Forfanga z prologu do konkursu w Lillehammer.

Skok Forfanga z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Kamila Stocha z prologu do konkursu w Lillehammer.

Skok Stocha z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Andreasa Wellingera z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Piotra Żyły z prologu do konkursu w Lillehammer.

Skok Żyły z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Dawida Kubackiego z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Halvora Graneruda z prologu do konkursu w Lillehammer.

Skok Graneruda z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer.

Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer.

Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer.

Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer.

Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer.

Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer.

Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po prologu do konkursu w Lillehammer.

Thurnbichler po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed 1. serią wtorkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po wtorkowym konkursie w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po wtorkowym konkursie w cyklu Raw Air w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po wtorkowym konkursie w cyklu Raw Air w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po wtorkowym konkursie w cyklu Raw Air w Lillehammer.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Pawła Wąska z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Piotra Żyły z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Anze Laniska z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Skok Laniska z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Kamila Stocha z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer.

16:57 Bardzo pechowo trafił Domen Prevc, któremu udało się osiągnąć zaledwie 91,5 m przy wietrze z tyłu skoczni. Słoweniec jest ostatni na tę chwilę.

16:54 Robert Johansson z problemami w locie zdołał osiągnąć tylko 120 metrów. Dopiero 17. miejsce doświadczonego Norwega.

16:53 Aleksander Zniszczoł cieszy się już z awansu do serii finałowej.

Skok Zniszczoła z 1. serii czwartkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

16:52 Niemiec Philipp Raimund (124 m) z awansem. Jego rodak Stephan Leyhe (122,5 m) skakał w niemal bezwietrznych warunkach i musi uzbroić się w cierpliwość.

16:50 Naoki Nakamura przy wietrze w plecy uzyskał zaledwie 111,5 m. Masle z awansem. Zniszczoł drugi na liście oczekujących.

16:48 Clemens Aigner nie zawiódł. 128,5 m plasuje Austriaka tylko za plecami Sundala.

16:48 Gregor Deschwanden trafił na gorsze warunki i osiągnął tylko 118,5 m. Dzięki temu Paweł Wąsek melduje się w drugiej serii.

16:47 Kristoffer Eriksen Sundal również jest już w finale, obejmując prowadzenie po skoku na 130 m.

16:46 Justin Lisso pierwszym skoczkiem z awansem po słabej próbie Giovanniego Bresadoli.

16:45 Jeszcze dalej doleciał Paweł Wąsek. 126,5 metra przy słabszych podmuchach pod narty daje Polakowi pozycję wicelidera!

Skok Wąska z 1. serii czwartkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

16:44 Aleksander Zniszczoł zaprezentował się nieźle. 125,5 metra przy uśrednionym wietrze 0,4 m/s. Czwarta pozycja.

16:43 Władimir Zografski w słabym stylu uzyskał 119,5 m. Bułgar plasuje się pod koniec pierwszej dziesiątki.

16:42 Niko Kytosaho notowany na 5. pozycji po próbie na 124,5 m.

16:42 Słabo poradził sobie tymczasem Mackenzie Boyd-Clowes. 110 metrów nie daje Kanadyjczykowi szans na serię finałową.

16:41 Justin Lisso przy nieco lżejszym wietrze doleciał o pół metra dalej. To wystarczyło Niemcowi do przejęcia prowadzenia.

16:40 Rok Masle potwierdza niezłą formę. 127,5 metra Słoweńca, który zostaje nowym liderem.

16:39 Simon Ammann podobnie jak Sato osiągnął 119,5 m, co plasuje go na czwartym miejscu.

16:37 Keiichi Sato (119,5 m) wskoczył przed reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Na prowadzeniu nadal Steiner.

16:36 Kolejny z Amerykanów wylądował w tym samym miejscu. Miał jednak mniej odjętych punktów za wiatr i wyprzedza Larsona.

16:36 Erik Belshaw w jeszcze korzystniejszych warunkach wylądował na 118. metrze, co daje mu obecnie trzecie miejsce.

16:35 Maximilian Steiner przy nieco silniejszym wietrze osiągnął 127 metrów, przejmując prowadzenie.

16:34 Norweg Benjamin Oestvold zaprezentował się dużo lepiej od poprzedników - 124,5 m. Cieszyć może fakt, że póki co zawodnicy skaczą w podobnych warunkach.

16:33 Taku Takeuchi może zapomnieć o serii finałowej po skoku na 108 metrów.

16:32 Remo Imhof (113 m) miał mniej odjętych punktów za wiatr i obejmuje prowadzenie.

16:32 Eetu Nousiainen nie wystartował. Decker Dean doleciał z kolei do 114. metra.

16:31 Muhammed Ali Bedir przy lekkim wietrze pod narty uzyskał tylko 105,5 metra.

16:30 My wracamy jednak do Lillehammer, gdzie za chwilę rozpocznie się pierwsza seria konkursowa z 6. belki.

16:22 Tymczasem w Vikersund odbył się dziś trening przedskoczków. Specjalista od kombinacji norweskiej Jarl Magnus Riiber osiągnął aż 241 metrów!

16:07 W serii próbnej nie wystartowali: Timi Zajc, Eetu Nousiainen, Władimir Zografski, Artti Aigro, Marius Lindvik oraz Domen Prevc.

16:05 Stoch z 8. wynikiem, Kubacki 9., Wąsek 28., Zniszczoł 33., Żyła 34.

16:04 Serię próbną wygrywa Halvor Egner Granerud, który wylądował na 137. metrze. Eisenbichler kończy na drugim miejscu, a Kraft na trzecim.

16:03 Dawid Kubacki spisał się przyzwoicie - 127 metrów. Jest ósmy, tuż za Stochem.

16:02 Stefan Kraft przy zbliżonym wietrze uzyskał aż 132 metry!

16:01 Anze Lanisek w niemal bezwietrznych warunkach pokazał, że da się dalej dolecieć. 128,5 metra Słoweńca.

16:01 Piotr Żyła niestety nie może się przebudzić. Zaledwie 113 metrów Polaka przy wietrze o sile 0,22 m/s pod narty.

15:59 Ryoyu Kobayashi po skoku na 133,5 m przegrywa tylko z Eisenbichlerem.

15:59 Manuel Fettner uzyskał 131,5 m przy wietrze pod narty o sile niema 1 m/s. Prawdziwa loteria w serii próbnej.

15:57 Prawdziwy taniec z belkami. Daniel Tschofenig z podwyższonego rozbiegu (5. belka) osiągnął 126 m.

15:56 Michael Hayboeck dla porównania trafił już na wiatr w plecy i doleciał tylko do 97. metra.

15:55 Belka ponownie poszła w dół. Kamil Stoch z 4. uzyskał 123,5 m. Jest jednak na wysokim trzecim miejscu, gdyż zmierzono mu wiatr o sile zaledwie 0,2 m/s.

15:54 Przed trójkę Norwegów wskoczył Markus Eisenbichler. Niemiec zaimponował próbą na 136 m przy nieznacznym wietrze pod narty o sile 0,31 m/s.

15:53 Belka ponownie obniżona. Johann Andre Forfang z 5. osiągnął 127,5 m i przejął prowadzenie.

15:51 Daniel Andre Tande doleciał niewiele bliżej - 132 m, ale jemu nieco mocniej powiało i jest 5.

15:49 Robert Johansson nowym liderem po lądowaniu na 133. metrze. Wyprzedził swojego rodaka Sundala.

15:48 Uśrednione pomiary wskazują, że wiatr nieco przycichł. Lovro Kos zdołał jednak uzyskać 127,5 m, co daje mu czwarty wynik na tę chwilę.

15:45 Tymczasem prowadzenie objął Norweg Kristoffer Eriksen Sundal po skoku na 129,5 m.

15:43 Paweł Wąsek przy nieco słabszych podmuchach pod narty wylądował o metr dalej od rodaka.

15:42 Gorzej poradził sobie Aleksander Zniszczoł. Pierwszy z Polaków skoczył tylko 119,5 metra.

15:41 Niemiec Justin Lisso mimo obniżonego rozbiegu uzyskał 129 metrów i jest tylko za Masle w serii próbnej.

15:40 Dobra próba Simona Ammanna, który doleciał do 130. metra. Po chwili Rok Masle spisał się jeszcze lepiej, osiągając 135,5 m. To sprawiło, że jury obniżyło rozbieg do 6. belki.

15:38 Japończycy Keiichi Sato (125,5 m) i Junshiro Kobayashi (124,5 m) lądowali nieco bliżej od kilku poprzedników, ale im odjęto mniej punktów za sprzyjający wiatr .

15:37 Lepsze warunki wykorzystali również Erik Belshaw (128 m) i Maximilian Steiner (124,5 m).

15:35 Benjamin Oestvold (131 m) oraz Taku Takeuchi (127 m) trafili na mocniejsze podmuchy pod narty, co wyraźnie przełożyło się na lepszą odległość.

15:34 Dalej lądowali Szwajcar Remo Imhof (116 m) i Amerykanin Decker Dean (119,5 m).

15:31 O godzinie 15.30 zgodnie z planem w wystartowała seria próbna w Lillehammer. Otworzył ją Turek Muhammed Ali Bedir, który osiągnął 100,5 metra. Belka ustawiona na 7. poziomie.

Ten niewątpliwie ciekawy manewr oznacza, że albo Andrzej zrobi więcej niż 20 pktow PŚ do końca sezonu, albo nie wypełni limitów PZN na obecność w kadrze narodowej na przyszły sezon. No chyba że związek nie będzie się zbytnio przywiązywał do swoich własnych reguł

15:22 Z szóstki Polaków, która rywalizowała w prologu do zawodów nie zakwalifikował się tylko Jakub Wolny. Dziś dowiedzieliśmy się, że nie zobaczymy go już w tegorocznym cyklu Raw Air, gdyż zmaga się z chorobą. Polski Związek Narciarski poinformował, że w Vikersund zastąpi go Andrzej Stękała.

15:18 Seria próbna na Lysgaardsbakken rozpocznie się już za kilkanaście minut o 15.30.

Stoch po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

15:15 - W moim odczuciu to nie był jakiś superskok, ale poleciało się fajnie, więc nie będę rozbierał go na czynniki pierwsze - mówił skromnie o swojej próbie na 138,5 metra w środowym prologu Stoch.

14:07 W środowym prologu zwyciężył Słoweniec Anże Lanisek. Najlepiej z Biało-Czerwonych wypadł Stoch, który uplasował się na czwartej pozycji. Kubacki zajął siódme miejsce. Aleksander Zniszczoł był 28., Piotr Żyła 40., a Paweł Wąsek 43. Jakub Wolny odpadł w kwalifikacjach.