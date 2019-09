Mistrzostwa Europy siatkarzy. Polacy zaczynają walkę o złoto

Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w dniach 12-29 września 2019 w czterech krajach (Francja, Belgia, Słowenia, Holandia) i aż dziewięciu miastach.

W pierwszej fazie mistrzostw Europy (12-19 września) 24 drużyny, podzielone na cztery grupy zagrają systemem każdy z każdym. Do kolejnej rundy awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup. Biało-Czerwoni swoje mecze rozegrają w Holandii, a ich przeciwnikami będą kolejno reprezentacje Estonii, Holandii, Czech, Czarnogóry i Ukrainy.

ME siatkarzy - terminarz meczów Polaków:

Piątek, 13 września, godz. 17.00: Estonia - Polska

Niedziela, 15 września godz. 16.00: Holandia - Polska

Poniedziałek, 16 września godz. 20.00: Polska - Czechy

Wtorek, 17 września godz. 17.00: Czarnogóra - Polska

Czwartek, 19 września godz. 20.00: Polska - Ukraina

W 1/8 finału (21-22 września) cztery najlepsze zespoły grupy A zmierzą się z przeciwnikami z grupy C. "Polska" grupa D połączy się z grupą B według następującego schematu: A1-C4, B1-D4, A2-C3, B2-D3, C1-A4, D1-B4, C2-A3, D2-B3.



Mecze 1/8 i ćwierćfinałowe rozegrane zostaną we wszystkich krajach - gospodarzach turnieju (w Holandii w Apeldoorn).



Potyczki 1/4 finału rozegrane zostaną 23 i 24 września, a mecze o półfinałowe (w Słowenii i Francji) i o medale 26-29 września w Paryżu.

ME siatkarzy - tabela grupy Polaków:

ME siatkarzy: tabela grupy D # Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów Punkty 1. Polska 0 0 0 0-0 0 2. Holandia 0 0 0 0-0 0 3. Czechy 0 0 0 0-0 0 4. Estonia 0 0 0 0-0 0 5. Ukraina 0 0 0 0-0 0 6. Czarnogóra 0 0 0 0-0 0

ME siatkarzy - wyniki meczów Polaków:

Estonia - Polska

Holandia - Polska

Polska - Czechy

Czarnogóra - Polska

Polska - Ukraina

ME siatkarzy - podział na grupy:

Grupa A:

Francja

Bułgaria

Grecja

Rumunia

Włochy

Portugalia



Grupa B:

Słowacja

Serbia

Niemcy

Belgia

Hiszpania

Austria



Grupa C:

Białoruś

Rosja

Finlandia

Turcja

Słowenia

Macedonia Północna



Grupa D:

Polska

Holandia

Czechy

Estonia

Ukraina

Czarnogóra

ME siatkarzy - kadra Polaków:

Rozgrywający: Fabian Drzyzga (Lokomotiw Nowosybirsk), Marcin Komenda (Asseco Resovia Rzeszów)

Przyjmujący: Michał Kubiak (Panasonic Panthers Hirakata), Wilfredo Leon (Sir Safety Perugia), Artur Szalpuk (PGE Skra Bełchatów), Aleksander Śliwka (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Atakujący: Dawid Konarski (Jastrzębski Węgiel), Maciej Muzaj (Gazprom-Jurga Surgut)

Środkowi: Mateusz Bieniek (Cucine Lube Civitanova), Karol Kłos (PGE Skra Bełchatów), Jakub Kochanowski (PGE Skra Bełchatów), Piotr Nowakowski (ONICO Warszawa)

Libero: Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Damian Wojtaszek (ONICO Warszawa)