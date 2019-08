Memoriał Wagnera ostatnim sprawdzianem. Siatkarze wygrali z Serbią i Finlandią, ulegli Brazylii

11.07.2019 | Wymarzony początek polskich siatkarzy w Final Six Ligi Narodów. Biało-Czerwoni po kapitalnym spotkaniu pokonali w Chicago Brazylię 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:9) i zrobili wielki krok w stronę półfinału.

14.07.2019 | To nie był dzień polskich siatkarzy w Chicago. Biało-Czerwoni przegrali z Rosją 1:3 (19:25, 26:24, 22:25, 21:25) i nie wystąpią w wielkim finale Ligi Narodów. W niedzielę powalczą o brąz.

Leon będzie śpiewał polski hymn. "To jeszcze nie był dobry moment" Na pierwszy mecz... czytaj dalej » Podopieczni trenera Vitala Heynena w Krakowie zameldowali się w poniedziałkowy wieczór. Dzień później rozpoczęli przygotowania do 17. edycji Memoriału Wagnera, którą zainaugurowali spotkaniem z Serbią.

Memoriał Wagnera idealnym przetarciem

Zgodnie z zapowiedziami szkoleniowca, w imprezie uczestniczyli ci sami zawodnicy, którzy wystąpią później w turnieju kwalifikacyjnym. Ten z kolei wyznaczono na 9-11 sierpnia, a rywalami Biało-Czerwonych w Gdańsku będą Francja, Słowenia i Tunezja.

- Jaki jest obecnie mój największy problem? Muszę z 16 zawodników wybrać 14. To trudniejsze niż wybranie rok temu składu na mistrzostwa świata, bo teraz znam zawodników lepiej. A to sprawia, że decyzja jest cięższa do podjęcia - stwierdził przed krakowskim turniejem Heynen.

We wrześniu Polaków czekać będą jeszcze mecze w mistrzostwach Europy.

Po raz piąty w Tauron Arena Kraków

Memoriał Huberta Wagnera rozgrywany jest nieprzerwanie od 2003 roku. Kraków był gospodarzem turnieju już po raz piąty. Do tej pory Polacy ośmiokrotnie kończyli zmagania na pierwszym miejscu, a z ostatnich siedmiu edycji wygrali aż pięć.

Polacy osłabieni. Kurek nie pomoże w walce o igrzyska Fatalne wieści... czytaj dalej » - Dzięki fantastycznemu wsparciu władz samorządowych miasta Krakowa będziemy mieli mały jubileusz, bo nasz turniej już po raz piąty zostanie rozegrany w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Kraków. Jestem przekonany, że supernowoczesna Tauron Arena Kraków, najlepsi siatkarze na świecie oraz najlepsi na świecie polscy kibice to recepta na sukces i niezapomniany turniej - zauważył prezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera Jerzy Mróz.

Udany sprawdzian w Opolu

Przed Memoriałem Huberta Wagnera Polacy w sobotę i w niedzielę dwukrotnie zmierzyli się w Opolu z Holendrami. Oba mecze wygrali 3:0, choć w pierwszym spotkaniu pokonali rywali również w dodatkowym secie (25:21), by dzień później czwartą partię przegrać 18:25.

- W Opolu moja gra wyglądała lepiej w niedzielę.Trzeba pamiętać, że nie grałem wcześniej przez dwa miesiące w meczach. Liczę, że lepiej będzie już podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie, ale mam nadzieję, że szczyt formy osiągnę na turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Gdańsku - powiedział po rywalizacji z Oranje debiutant w reprezentacji Polski Wilfredo Leon.

Zwycięstwo z Serbią na początek

W pierwszym meczu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera reprezentacja Polski wygrała z Serbią 3:1. 15 tysięcy kibiców zgromadzonych w Tauron Arenie Kraków obejrzało zacięte spotkanie. W grze Biało-Czerwonych kilka elementów było jednak do poprawy.

Podopieczni trenera Vitala Heynena rozpoczęli mecz w najmocniejszym obecnie składzie: Dawid Konarski, Fabian Drzyzga, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Michał Kubiak, Wilfredo Leon i na libero Paweł Zatorski. To zestawienie grało przez większość spotkania.

Później porażka z Brazylią

W piątek Polacy ulegli Brazylijczykom 1:3. W porównaniu do spotkania z Serbią trener Vital Heynen dokonał dwóch zmian. Na pozycji środkowego Karol Kłos zastąpił Piotra Nowakowskiego, a za atakującego Dawida Konarskiego w podstawowej szóstce wyszedł Maciej Muzaj.

Źródło: Newspix Polska grała z Brazylią

Na koniec wygrana z Finlandią

Na zakończenie Memoriału Huberta Jerzego Wagnera Polscy siatkarze pokonali Finlandię 3:0 (25:19, 25:16, 25:19). Zajęli drugą lokatę. Triumf w tej imprezie już wcześniej zapewnili sobie Brazylijczycy, wygrywając 3:0 z Serbią.





Terminarz i wyniki Memoriału Wagnera 2019:

1 sierpnia (czwartek)

godz. 17:00 Polska – Serbia 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:22 )

godz. 20:00 Brazylia – Finlandia 3:0 (25:15, 25:12, 25:16)

2 sierpnia (piątek)

godz. 17:30 Polska – Brazylia 1:3 (20:25, 25:21, 27:29, 22:25)

godz. 20:30 Finlandia – Serbia 1:3 (25:21, 20:25, 21:25, 26:28)

3 sierpnia (sobota)

godz. 12:00 Serbia – Brazylia 0:3 (22:25, 20:25, 14:25)

godz. 15:00 Polska – Finlandia 3:0 (25:19, 25:16, 25:19)

Końcowa kolejność XVII Memoriału Jerzego Huberta Wagnera: 1. Brazylia, 2. Polska, 3. Serbia, 4. Finlandia.