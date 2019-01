Polscy siatkarze poznali rywali w mistrzostwach Europy

Losowanie odbyło się w słynnym Atomium w Brukseli. Jego uczestnicy zostali podzieleni na cztery sześciozespołowe grupy. Mistrzowie świata Polacy byli losowani z pierwszego koszyka. Biało-Czerwoni zostali tam umieszczeni wraz z Rosją, Serbią i Włochami.

Współgospodarze czempionatu, czyli Belgia, Francja, Holandia i Słowenia już przed losowaniem były przydzielone do grup, rozgrywanych w ich krajach.

Mogło być gorzej

Wraca wielka siatkówka. Polska współgospodarzem mistrzostw świata Polska i Holandia... czytaj dalej » Polacy trafili do grupy D, w której byli już Holendrzy. Nasi siatkarze będą grali w Amsterdamie, Rotterdamie i Appeldorn. Później do grupy D dolosowano kolejno: Czechy, Estonię, Ukrainę i Czarnogórę.

Nie jest to najbardziej wymagający zestaw, a siatkarze Vitala Heynena będą tu zdecydowanym faworytem. Dla porównania w grupie A zmierzą się m.in. trzy wymagające ekipy Francji, Włoch i Bułgarii.

Po cztery najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do 1/8 finału, a ekipy z piątego i szóstego miejsca odpadną.

Czterech gospodarzy

W zaplanowanych na 12-29 września ME wezmą udział aż 24 reprezentacje. To historyczny rekord. Współgospodarzami będą cztery kraje - Belgia, Francja, Holandia i Słowenia. To także największa ilość w historii.

Osiem kolejnych drużyn - Rosja, Niemcy, Serbia, Włochy, Bułgaria, Czechy, Polska i Turcja - przepustkę wywalczyły za sprawą lokaty zajętej podczas poprzedniej edycji mistrzostw. Drugą połowę uczestników wyłoniły kwalifikacje. Tym samym do stawki dołączyły: Rumunia, Estonia, Słowacja, Portugalia, Białoruś, Ukraina, Grecja, Hiszpania, Czarnogóra, Finlandia, Austria oraz Macedonia.



W poprzedniej edycji ME, która odbyła się dwa lata temu w Polsce, uczestniczyło 16 ekip. Tytuł wywalczyli Rosjanie, a Biało-Czerwoni odpadli w barażu o ćwierćfinał.

Grupy mistrzostw Europy:



Grupa A: Francja, Włochy, Bułgaria, Portugalia, Grecja, Rumunia

Grupa B: Belgia, Serbia, Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Austria

Grupa C: Słowenia, Rosja, Finlandia, Turcja, Macedonia, Białoruś

Grupa D: Holandia, POLSKA, Czechy, Estonia, Ukraina, Czarnogóra

Podział na koszyki:

Gospodarze: Francja (A), Belgia (B), Słowenia (C), Holandia (D)

Koszyk 1: Rosja, POLSKA, Serbia, Włochy

Koszyk 2: Bułgaria, Niemcy, Czechy, Turcja

Koszyk 3: Estonia, Słowacja, Finlandia, Portugalia

Koszyk 4: Hiszpania, Ukraina, Grecja, Macedonia

Koszyk 5: Białoruś, Czarnogóra, Rumunia, Austria