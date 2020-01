Polacy zaczynają walkę w mistrzostwach Europy. W grupie z faworytem

Tytułu broni Hiszpania. Polska przed dwoma laty nie zakwalifikowała się do finałów w Chorwacji. Biało-Czerwonym zwykle nie wiodło się za dobrze w czempionacie Starego Kontynentu. Jedynie w 2010 roku w Austrii otarli się o medal, przegrywając spotkanie o brąz z Islandią (26:29). Znacznie lepiej spisywali się w mistrzostwach świata, na których wywalczyli jeden srebrny (2007) i trzy brązowe medale (1982, 2009, 2015).

Zasady i terminarz ME

Kolejny oblany test Polaków. Ostatnie miejsce tuż przed mistrzostwami Trzeci mecz w... czytaj dalej » Pierwszy raz w historii ME w turnieju finałowym wystąpią 24 drużyny, które zostały podzielone w pierwszej fazie na sześć grup po cztery zespoły. Do drugiej rundy awansują tylko po dwie najlepsze ekipy z każdej z nich. Ceremonia otwarcia i pierwsze mecze odbędą się w czwartek 9 stycznia.

W fazie głównej czempionatu ponownie rywalizacja toczyć się będzie w grupach - w Wiedniu zagrają najlepsze ekipy z A, B i C, a w Malmoe z D, E i "polskiej" F.

Decydujące o medalach spotkania zostaną rozegrane na wielofunkcyjnym stadionie Tele2 Arena w Sztokholmie, z 30 tysiącami miejsc siedzących.

Półfinały zaplanowano na 24 stycznia. Zmierzą się w nich "na krzyż" (pierwsza z drugą, druga z pierwszą) po dwie czołowe drużyny z grup I i II. Dzień później o godzinie 16 o piątą lokatę zagrają ekipy z trzecich miejsc, a o 18.30 zaplanowano spotkanie o brązowy medal. Finał 26 stycznia o godz. 16.30.

Słowenia, Szwajcaria i Szwecja - rywale Polaków

Zawodnicy trenera Patryka Rombla na pewno nie będą należeć do faworytów, zwłaszcza że ich ostatnie sprawdziany nie wypadły zbyt okazale. Na turnieju w Tarnowie przegrali z Białorusią i drugą reprezentacją Hiszpanii, a w Memoriale Barcenasa w hiszpańskiej Torrelavedze zostali pokonani przez pierwszą ekipę gospodarzy, Rosję i Portugalię.

Na ich drodze w grupie F staną kolejno Słoweńcy (10 stycznia), Szwajcarzy (12) i najbardziej utytułowani, aktualni wicemistrzowie Europy, współgospodarze imprezy i zarazem zdecydowani faworyci Szwedzi (14).



Polscy szczypiorniści postawili się Rosjanom Polscy... czytaj dalej » Zespół Trzech Koron ma w dorobku m.in. cztery srebrne medale olimpijskie (Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 i Londyn 2012) oraz po cztery tytuły mistrza świata (1954, 1958, 1990, 1999) i Europy (1994, 1998, 2000, 2002). Jak widać, wszystkie te sukcesy Skandynawowie odnosili wiele lat temu, ale ostatnio powrócili do czołówki i z Chorwacji z poprzednich ME w 2018 roku przywieźli srebro. W finale ulegli Hiszpanom 23:29 (w meczu o brąz Francja pokonała Danię 32:29).



Największe osiągnięcia Słowenii to srebro ME w 2004 roku, których byli gospodarzami i brąz MŚ z 2017 roku.



- Jedziemy do Szwecji z nastawieniem, że na początek gramy trzy finały. Już pierwszy w piątek. Rywalem będzie Słowenia, która niemal w całości złożona jest z zawodników grających w Lidze Mistrzów, w najmocniejszych klubach europejskich. Dlatego możliwości tego zespołu są nieograniczone - ocenił najbliższych przeciwników po jednym z ostatnich treningów w Warszawie przed wyjazdem selekcjoner reprezentacji Patryk Rombel.

Zdecydowanie najmniej dokonań ma na koncie ekipa szwajcarska, która w ME wystąpi dopiero po raz czwarty, a w MŚ ostatnio zagrała w... 1995 roku. Rombel jednak przestrzega przed lekceważeniem Helwetów.

- W tej drużynie nie grają zawodnicy przypadkowi - występują w Lidze Mistrzów, niemieckiej Bundeslidze, więc jest dużo jakości. Wartością dodaną jest Andy Schmid - jeden z najlepszych środkowych rozgrywających - powiedział.

Skład reprezentacji Polski

W pierwszej fazie turnieju najmocniejsza wydaje się grupa E - z aktualnym mistrzem olimpijskim i świata Danią oraz Węgrami, Islandią i Rosją.

Rombel postanowił zabrać do Szwecji 17 zawodników. Wśród nich znalazł się m.in. 18-letni rozgrywający Michał Olejniczak. Przed każdym meczem będzie musiał wybrać "16", bo tylu można zgłosić do protokołu.

Źródło: Newspix Rafał Przybylski w akcji

Powołani na mistrzostwa Europy 2020:

Bramkarze: Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Kornecki (PGE VIVE Kielce);

Rozgrywający: Antoni Łangowski, Rafał Przybylski (obaj Azoty Puławy), Michał Olejniczak (SMS Gdańsk), Szymon Sićko, Adrian Kondratiuk (obaj NMC Górnik Zabrze), Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz), Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg), Maciej Majdziński (Bergischer HC);

Skrzydłowi: Piotr Jarosiewicz (Azoty), Krystian Bondzior (Górnik), Przemysław Krajewski (Orlen Wisła), Arkadiusz Moryto (PGE VIVE Kielce);

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Azoty), Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain), Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk).



Skład grup ME 2020 w piłce ręcznej mężczyzn:

Grupa A (Graz, Austria): Chorwacja, Białoruś, Czarnogóra, Serbia

Grupa B (Wiedeń): Czechy, Macedonia Północna, Austria, Ukraina

Grupa C (Trondheim, Norwegia): Hiszpania, Niemcy, Łotwa, Holandia

Grupa D (Trondheim): Francja, Norwegia, Portugalia, Bośnia i Hercegowina

Grupa E (Malmoe, Szwecja): Dania, Węgry, Islandia, Rosja

Grupa F (Goeteborg, Szwecja): Szwecja, Słowenia, Szwajcaria, Polska



Kalendarz spotkań grupy F:

10 stycznia

18.15 - Słowenia - Polska

20.30 - Szwecja - Szwajcaria



12 stycznia

16.00 - Szwajcaria - Polska

18.15 - Szwecja - Słowenia



14 stycznia

18.15 - Szwajcaria - Słowenia

20.30 - Polska - Szwecja