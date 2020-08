Lewandowski prosił o transfer do Realu. "Mam wolny czas dopiero 3 września"

- Robert Lewandowski strzelił w Bundeslidze 34 gole, dużo bramek zdobył również w Lidze Mistrzów i w Pucharze Niemiec. On po prostu rozgrywa fantastyczny sezon i zasługuje na Złotą Piłkę. To niesprawiedliwe, że France Football zdecydowało się na odwołanie plebiscytu - powiedział prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge.

Saga transferowa związana z przejściem Lewandowskiego do Realu Madryt na dobre rozpoczęła się po pamiętnym półfinale Ligi Mistrzów z 2013 roku. Wówczas Polak w jednym meczu pokonał bramkarza Królewskich aż cztery razy i wprowadził Borussię Dortmund do wielkiego finału.

Później - praktycznie przy każdej możliwej okazji - Real próbował sprowadzić go do siebie. Problem w tym, że Bayern Monachium, do którego Lewandowski dołączył w 2014 roku, cały czas odrzucał kolejne oferty.

Prosił Hoenessa o transfer

Zimą 2018 roku Lewandowski zmienił menedżera. Cezarego Kucharskiego zastąpił Pini Zahavi - jeden z najbardziej wpływowych agentów piłkarskich na świecie. Izraelczyk, który załatwiał m.in. transfer Neymara z Barcelony do PSG, miał również pomóc Lewandowskiemu w przeprowadzce do wymarzonego Realu.

- Latem 2018 roku siedział tu ze mną i powiedział: "Panie Hoeness, koniecznie musi pan porozmawiać z panem Zahavim" - wspomina w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung” Hoeness, który był ówczesnym prezydentem klubu ze stolicy Bawarii.

- Odpowiedziałem: "Tak, chętnie się z nim spotkam, ale mam wolny czas dopiero 3 września” - uciął temat, podkreślając jednocześnie, że na transfer nie ma żadnych szans, ponieważ okienko transferowe zamyka się z końcem sierpnia.

W taki sposób spławił niespełna 30-letniego Lewandowskiego, dla którego zdaniem wielu eksperów, był to ostatni dzwonek na przejście do Realu. Rok później kapitan reprezentacji Polski postanowił przedłużyć kontrakt z Bayernem do 2023 roku, stając się najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie.