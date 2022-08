Lewandowski zaprezentowany. "Jestem dumny. To była długa droga"

OFICJALNA PREZENTACJA LEWANDOWSKIEGO W BARCELONIE - RELACJA EUROSPORT.PL

Lewandowski z upragnionym numerem w Barcelonie. Grały z nim gwiazdy Robert... czytaj dalej » Lewandowski od kilku tygodni jest piłkarzem Dumy Katalonii. Za nim tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie w barwach nowego zespołu rozegrał trzy mecze towarzyskie (z Realem Madryt, Juventusem i New York Red Bulls, w żadnym nie strzelił gola).

W międzyczasie, 20 lipca, Polak wziął udział w krótkiej uroczystości w Miami, w trakcie której powitał go prezydent Barcelony Joan Laporta, ale główną prezentację kataloński klub szykował po powrocie z USA.

Termin wyznaczono na piątek, punkt 12.30.

Robert Lewandowski zaprezentowany na Camp Nou

Uroczystość cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego darmowe wejściówki rozeszły się w błyskawicznie. Lewandowskiego na Camp Nou powitało ponad 40 tysięcy kibiców. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć rodziny i przyjaciół piłkarza, na czele z żoną Anną i mamą Iwoną.

Uśmiechnięty Lewandowski wkroczył na murawę z Laportą i na przywitanie pomachał fanom. Wszystko przy akompaniamencie hymnu klubowego.

Oglądasz Wideo: Barca TV Lewandowski zaprezentowany

Kapitan Biało-Czerwonych pokazał też w końcu koszulkę z numerem dziewięć, z którym będzie występował (w dotychczasowych sparingach grał z dwunastką, przejął dziewiątkę od Holendra Memphisa Depaya).

- Witamy, Robercie! Dziękuję za to, że przybyłeś! Za wysiłek, który poczyniłeś. Dzięki tobie klub stanie się najlepszy na świecie - powiedział Laporta.

Oglądasz Wideo: Barca TV Joan Laporta: dziękuję, Robert!

- Hola, cules! - przywitał się w języku katalońskim Lewandowski.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być w Barcelonie. Jestem dumny. To była długa droga. Mam nadzieję, że damy wam mnóstwo goli i zdobędziemy trofea. Liczę na wasze wsparcie. To niesamowite, że widzę was tak wielu. To dla mnie olbrzymi zaszczyt. Mam nadzieję, że w każdym meczu dam wam odrobinę magii - zwrócił się do kibiców, już po angielsku, Polak, a ci zaczęli skandować jego nazwisko.

Oglądasz Wideo: Barca TV "Robert Lewandowski, Robert Lewandowski"

Na koniec prezentacji Lewandowski zapozował do zdjęć i zaprezentował kilka piłkarskich sztuczek.

Oglądasz Wideo: Barca TV Robert Lewandowski i kilka sztuczek

Robert Lewandowski w ogniu pytań

To nie był koniec obowiązków Lewandowskiego. Później wziął udział w konferencji prasowej i odpowiadał na pytania dziennikarzy z całego świata.

Lewandowski pierwszą okazję, żeby wystąpić w meczu przed własną publicznością, będzie miał w niedzielę. Barcelona zagra o Puchar Gampera (tradycyjne, coroczne spotkanie poprzedzające rozpoczęcie sezonu) z meksykańskim zespołem Pumas UNAM.

Rozgrywki ligi hiszpańskiej rozpoczną się 12 sierpnia. Dzień później Duma Katalonii zmierzy się u siebie z Rayo Vallecano.