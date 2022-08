Lewandowski w ogniu pytań. "Coś wspaniałego, trudno to opisać"

OFICJALNA PREZENTACJA LEWANDOWSKIEGO W BARCELONIE - RELACJA EUROSPORT.PL

Lewandowski od piątkowego poranka nie ma chwili wytchnienia. Najpierw trening w klubowym ośrodku, potem oficjalna prezentacja na Camp Nou. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.30, a na trybunach Polaka powitało ponad 40 tysięcy kibiców.

Robert Lewandowski z dziewiątką na koszulce

Lewandowski oczarował Camp Nou. Wystarczyło kilka sekund z piłką Robert... czytaj dalej » W jej trakcie kapitan Biało-Czerwonych pokazał w końcu koszulkę z numerem dziewięć, z którym będzie występował (w dotychczasowych sparingach grał z dwunastką, przejął dziewiątkę od Holendra Memphisa Depaya).

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być w Barcelonie. Jestem dumny. To była długa droga. Mam nadzieję, że damy wam mnóstwo goli i zdobędziemy trofea. Liczę na wasze wsparcie. To niesamowite, że widzę was tak wielu. To dla mnie olbrzymi zaszczyt. Mam nadzieję, że w każdym meczu dam wam odrobinę magii - zwrócił się do fanów Polak, a ci zaczęli skandować jego nazwisko.

Na koniec prezentacji Lewandowski zaprezentował kilka piłkarskich sztuczek, a przy okazji nienaganną technikę.

O godzinie 13.30 zasiadł w sali konferencyjnej, gdzie czekali już na niego reporterzy z całego świata.

Robert Lewandowski: to dla mnie wielkie wyzwanie

Lewandowski z upragnionym numerem w Barcelonie. Grały z nim gwiazdy Robert... czytaj dalej » - To wielki, historyczny dzień. Witamy ciebie, Robercie w Barcelonie. Dziękujemy tobie i wszystkim, którzy przyczynili się do tego transferu. Bardzo to doceniamy. Jesteś wyjątkowym napastnikiem. Trudno podsumować twoje umiejętności w kilku słowach. Jesteśmy dumni, że jesteś częścią naszej drużyny - powiedział na początku konferencji prasowej prezydent klubu Joan Laporta.

Za moment padło pierwsze pytanie do Lewandowskiego. O wrażenia.

- Jestem niezmiernie szczęśliwy, gdy zobaczyłem tak wielu fanów podczas prezentacji. Trudno opisać moje uczucia. Tak wielu kibiców już mnie wspiera. Ten pierwszy raz na Camp Nou to było coś wspaniałego. Mam nadzieję, że przyczynię się do wielu radosnych dla kibiców chwil - odpowiedział piłkarz.

- Gra w Barcelonie to dla mnie wielkie wyzwanie. Wyzwaniem będzie zaprezentowanie się z najlepszej strony w pierwszych meczach. Szczególnie że chcę też pokazać swoją osobowość. Chcę inspirować i pozytywnie wpływać na cały zespół. Mamy mnóstwo młodych piłkarzy z ogromnym potencjałem. Mam nadzieję, że będę w stanie im pomóc i ten miks zadziała. Chciałbym ich wspomóc moim doświadczeniem - dodał.

Oglądasz Wideo: tvn24 Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

- Po rozmowach z prezydentem i działaczami wiedziałem, że chcę uczestniczyć w tym projekcie. Widzę ogromny potencjał w tym klubie, piłkarzach. Pierwsze dni potwierdziły, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Nie wszystko przyjdzie łatwo, jak to w piłce, ale nadchodzący sezon może być zupełnie inny niż poprzedni - zaznaczył Lewandowski.

21 sierpnia Polak będzie obchodził 34. urodziny, ale - jak sam przyznał - "wiek nie ma znaczenia". - Mam wrażenie, że mogę grać na najwyższym poziomie jeszcze wiele lat. Czuję się lepiej, niż jak miałem 29 lat. Nie było łatwo opuścić Bayern. Czułem jednak wraz z rodziną, że transfer do Barcelony to kolejny ważny krok w mojej karierze. To było najlepsze rozwiązanie. Transfer był trudną sprawą, ale dzięki nam wszystkim negocjacje się powiodły - powiedział.

Oglądasz Wideo: Barca TV Lewandowski: mój wiek nie ma znaczenia

- Moja pierwsza rozmowa z trenerem Xavim była udana. Od razu zorientowałem się, jaką ma koncepcję i plany względem mnie. Od razu zrozumiałem, czego oczekuje, jaka będzie taktyka i jak będzie wyglądała gra. Od razu byłem na "tak" - podkreślił Lewandowski.

Robert Lewandowski o meczach z Realem Madryt

Nie mogło, rzecz jasna, zabraknąć pytania o mecze z Realem Madryt, najbardziej prestiżowe w lidze hiszpańskiej.

- Zawsze jestem gotowy na nie. Wiem, jak grać przeciwko Realowi. Niełatwo będzie go pokonać. W futbolu nie chodzi jednak o pojedyncze zwycięstwo i porównywanie się z pojedynczymi graczami. Tu trzeba wygrywać ze wszystkimi. Musimy kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa, ale uważam, że nas na to stać. Nie myślę o rywalizacji z Karimem Benzemą (napastnikiem Królewskich - red.). Dla mnie ważne będą zwycięstwa Barcelony, a nie indywidualna walka z Francuzem - oświadczył Lewandowski.

- Chcę osiągać w piłce jeszcze więcej. Rano, gdy wstaję, nie czuję bólu. Czuję głód kolejnych sukcesów. Chcę mocno pracować i bawić się grą. Moje ciało i głowa są w znakomitej kondycji - podsumował.

Oglądasz Wideo: Barca TV Lewandowski o meczach z Realem Madryt

Robert Lewandowski o decyzji o transferze

Później, podczas kolejnej konferencji głównie z polskimi dziennikarzami, Lewandowski przyznał, że piątkowa prezentacja zostanie z nim do końca życia.

Odniósł się także między innymi do swojej decyzji o transferze do Barcelony. - Jeśli chodzi o taktyczne rzeczy, moja wiedza na ten temat jest na wysokim poziomie. Współpracowałem z wieloma wspaniałymi trenerami, od których chciałem się uczyć, czerpać to, co mają najlepsze. Dlatego, jeśli chodzi o przystosowanie się do nowych zadań na boisku, ważniejsze było to, w jaki sposób się o nich mówi. U trenera Xaviego od razu zobaczyłem błysk w oku. Każdy trening dawał mi odpowiedzi na pytania, które sam sobie zadawałem, jak to będzie wyglądało. Myślę, ze ten okres przygotowawczy był bardzo dobry. Jestem zadowolony z tego, jak go przepracowałem - powiedział.

- Wiadomo, że pierwsze rozmowy na temat Barcelony odbywały się jakiś czas temu. Serce podpowiadało mi, że chcę tu przyjść, że to idealny moment, żeby zrobić kolejny krok w karierze. Oczywiście to też była najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale nigdy nie chciałem myśleć o tym, że mogłem coś spróbować, a tego nie zrobiłem. Jestem osobą, która ma otwarte horyzonty i szuka nowych rzeczy. Nie bałem się wyjść ze swojej strefy komfortu, bo tylko wtedy człowiek może się rozwijać - wyjaśnił.

Oglądasz Wideo: tvn24 Lewandowski: u trenera Xaviego widziałem błysk w oku

Robert Lewandowski czeka na debiut na Camp Nou

Lewandowski pierwszą okazję, żeby wystąpić w meczu przed własną publicznością, będzie miał w niedzielę. Barcelona zagra o Puchar Gampera (tradycyjne, coroczne spotkanie poprzedzające rozpoczęcie sezonu) z meksykańskim zespołem Pumas UNAM.

Rozgrywki ligi hiszpańskiej rozpoczną się 12 sierpnia. Dzień później Duma Katalonii zmierzy się u siebie z Rayo Vallecano.