Barcelona chwali się Lewandowskim, kibice rozdrażnieni

Media: Barcelona zgłosi nowych piłkarzy w ostatniej chwili Barcelona lada... czytaj dalej » Na razie Duma Katalonii walczy z czasem, by zarejestrować nowych piłkarzy, w tym Lewandowskiego, ale Polak i spółka nic sobie z tego nie robią. Trenują tak, jakby mieli być dostępni na sobotnie ligowe starcie z Rayo Vallecano (początek o godzinie 21).

Już ostatni, towarzyski mecz z meksykańskim Pumas UNAM na Camp Nou, pokazał, że kapitan Biało-Czerwonych jest świetnie przygotowany do rozgrywek (strzelił gola, zaliczył dwie asysty i został wybrany piłkarzem spotkania). Podczas treningów blisko 34-letni napastnik tylko potwierdza znakomitą dyspozycję.

- Mój wiek nie ma znaczenia. Moje ciało nie ma 33-34 lat, jest dużo młodsze. Czuję się lepiej niż np. w wieku 29 lat - mówił na powitalnej konferencji prasowej w Barcelonie.

"Nasza dziewiątka"

I widać to było choćby na czwartkowym treningu. "Polak jest niezwykle silny i zmotywowany. Jego strzały są nie tylko precyzyjne, ale też bardzo mocne. Raz za razem piłka lądowała w siatce. Nasza dziewiątka" - podpisano na oficjalnym koncie twitterowym klubu.



Our 9 pic.twitter.com/Ulzr7HKOzi — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2022



BAAAAANG pic.twitter.com/8x9PNAEhr5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2022

Uderzenia to nie wszystko. Był też popis żonglerki. "Lewy" pokazał, że w tym elemencie czuje się jak ryba w wodzie, co zresztą kibice widzieli podczas oficjalnej ubiegłotygodniowej prezentacji.Podbicia głową, na zmianę lewą i prawą nogą, barkiem, piętą - on to ma.



Lewandowski pic.twitter.com/6APHYBdYkA — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2022

"W końcu go zarejestrujcie"

Nie zmienia to faktu, że działania klubu powoli zaczynają drażnić kibiców Barcelony. Chodzi oczywiście o wspomniany wcześniej brak rejestracji piłkarzy sprowadzonych latem, w tym Lewandowskiego. Pod filmem z żonglerki nie brakuje dosadnych słów pod adresem zarządu Dumy Katalonii.

"Co to ma być, nie mogę spać... Zarejestrujcie najpierw tego piłkarza, nie zamieszczajcie nic dopóki nie zostanie zgłoszony" - to jeden z wpisów. "A więc chcecie mi w ten sposób podnieść ciśnienie, zanim zarejestrujcie zawodników..." - napisał inny z kibiców. "Przestańcie zamieszczać niepotrzebne rzeczy, chcemy w końcu usłyszeć pilną wiadomość, że Barcelona zarejestrowała piłkarzy", "Zarejestrujcie go w końcu, błagam... Nie można zrobić dla niego miejsca rezygnując z kogoś innego? On nie może opuścić nawet sekundy na boisku..." - to kolejne wpisy wściekłych fanów Barcelony.

Po południu hiszpańskie media poinformowały, że Barcelona znalazła dodatkowe środki, ale mogą one nie wystarczyć na rejestrację wszystkich nowych zawodników.