Barcelona nie spała, a zegar tyka. Walka o rejestrację Lewandowskiego trwa

Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

To była najcięższa decyzja w życiu - przyznał Robert Lewandowski, ale na słynny barceloński stadion wkroczył lekkim krokiem. Na plecach ma numer 9.

Kataloński "Sport" podkreśla, że w Barcelonie pracują dzień i noc, by dopiąć wszystko na ostatni guzik (czytaj: znaleźć oszczędności, tak by spełnić oczekiwania władz ligi) i w końcu zarejestrować zawodników, którzy są przewidziani do gry w sobotę przeciwko Rayo Vallecano.

"Wielkie nocne spotkanie na szczycie w biurach Camp Nou, między prezydentem FC Barcelony Joanem Laportą, wiceprezydentem Rafą Yuste i dyrektorem sportowym Mateu Alemanym. Cel jest prosty: pójść do przodu z biurokracją związaną z uruchomieniem nowych środków finansowych, by dać zielone światło na rejestrację pozyskanych piłkarzy oraz tych, którzy odnowili umowy" – czytamy.

Na ten moment nic jeszcze nie jest jasne, aczkolwiek w czwartek trener Xavi Hernandez oraz siedmiu niezarejestrowanych zawodników mieli usłyszeć, że wszystko zostanie sfinalizowane i piłkarze będą mogli wyjść na boisko o godz. 21 w sobotę.

Czas na rejestrację jest do soboty, do meczu. Ponad 34 godziny.

Jakim składem mogliby dziś zagrać?

A co jeśli jakimś cudem Duma Katalonii nie zdąży z rejestracją? Gdyby mecz miał się odbyć w piątek, to Xavi miałby do dyspozycji zaledwie czternastu z 17 zarejestrowanych już piłkarzy.

Dlaczego tylko tylu? 20-letni pomocnik Nico jest już w Walencji, gdzie będzie grał na zasadzie wypożyczenia, natomiast Samuel Umtiti i Martin Braithwaite nie widnieją w planach trenera na najbliższy sezon i mają opuścić Camp Nou. Teoretycznie mogliby usiąść na ławce rezerwowych, ale zapewne szkoleniowiec nie zdecyduje się na taki krok.

Jak wygląda aktualna kadra na sobotni mecz?

Bramkarz: Marc-Andre ter Stegen (numer 1)

Obrońcy: Sergino Dest (2), Gerard Pique (3), Ronald Araujo (4), Jordi Alba (18), Eric Garcia (24), Samuel Umtiti (bez numeru)

Pomocnicy: Sergio Busquets (5), Pedri (8), Miralem Pjanić (16), Frenkie de Jong (21), Nico (bez numeru)

Skrzydłowi i napastnicy: Ferran Torres (11), Ansu Fati (10), Memphis Depay (14), Pierre-Emerick Aubameyang (17), Martin Braithwaite (bez numeru)

Ponadto do dyspozycji trenera są jeszcze: Alex Balde, Gavi i Ez Abede. Wszyscy wymienieni grali już wprawdzie w pierwszej drużynie, ale nadal nie podpisali w pełni profesjonalnych kontraktów i nie ukończyli 21. roku życia. Ich rejestracja może się odbyć zatem tuż przed meczem, podobnie jak w przypadku zawodników z zespołów młodzieżowych mogących wspomóc pierwszy zespół.

Źródło: Getty Images Prezydent Barcelony Joan Laporta ma ręce pełne roboty

100 milionów pozwoli na rejestrację

Aktualnie na rejestrację czeka siedmiu piłkarzy: Lewandowski, Andreas Christensen, Raphinha, Franck Kessie, Jules Kounde, Ousmane Dembele i Sergi Roberto. Pierwszych pięciu dołączyło do klubu latem, a dwaj ostatni podpisali nowe umowy.

Barcelona, która w poprzednim sezonie zmagała się z problemami sportowymi i przede wszystkim finansowymi, mogła sobie pozwolić na kupno nowych zawodników, albowiem pozyskała środki m.in. poprzez sprzedaż 25 procent praw telewizyjnych oraz blisko 50 procent kompleksu Barca Studios.

Według katalońskiego "Sportu" firma GDA Luma ma przejąć jeszcze niemal 25 procent Barca Studios, co z kolei powinno przełożyć się na zasilenie klubowego konta kwotą 100 milionów euro. Dzięki temu rejestracja wyżej wymienionych piłkarzy ma zakończyć się pełnym sukcesem, albowiem budżet klubu zostanie wtedy zatwierdzony przez organizatorów rozgrywek - La Liga.

Mniej optymistyczny jest jednak dziennik "Mundo Deportivo", który twierdzi, że sprzedaż wspomnianych 25 procent Barca Studios w tak krótkim czasie jest coraz bardziej wątpliwa. Ponoć w klubie rozważane są jeszcze dwa warianty: poinformowanie La Liga o przedłużających się negocjacjach i prośba o warunkową rejestrację piłkarzy lub zarejestrowanie przynajmniej kilku z nich dzięki redukcji pensji Pique i Busquetsa. Obaj mieli już przystać na nowe warunki proponowane przez klub.