Barcelona znalazła pieniądze na rejestrację Lewandowskiego. Są komplikacje

Barcelona chwali się Lewandowskim, kibice rozdrażnieni Robert... czytaj dalej » "To oficjalne. Barcelona aktywowała tzw. czwartą dźwignię finansową, dzięki sprzedaży 24,5 procenta udziałów w Barca Studios firmie Orpheus Media, należącej do Jaume Rouresa, za co klub otrzyma 100 milionów euro. Tym samym Bara będzie mogła zarejestrować przynajmniej kilku piłkarzy na rozpoczynający sezon mecz z Rayo Vallecano" – napisał kataloński "Sport".

Pierwotnie wspomniane udziały w Barca Studios miały trafić do firmy GDA Luma, ale jak donosi "Mundo Deportivo" z powodu "trudności związanych z osiągnięciem porozumienia oraz administracyjnych nieprawidłowości" klub postanowił szybko znaleźć nowego inwestora. Padło na Orpheus Media.

"Istniały obawy, gdyż analiza wszystkich dokumentów zajmuje sporo czasu, a Barcelona igrała z ogniem niemal do ostatniej chwili, ale zdążyła. Ledwo, ale się udało" – pisze z kolei "Marca".

Lewandowski prawie pewny

Teraz trwa walka o rejestrację jak największej liczby piłkarzy. "Sport" zaznacza jednak, że "100 milionów może nie wystarczyć", by zarejestrować wszystkich pięciu zawodników, którzy dołączyli do klubu latem.

Spokojny o występ z Rayo Vallecano powinien być sprowadzony z Bayernu Monachium Robert Lewandowski. Niemiecki "Bild" doniósł wcześniej, że Polak, uznawany za najbardziej wartościowego z graczy ściągniętych przed sezonem, ma zostać zarejestrowany jeszcze w piątek.

"Kibice będą mogli cieszyć się w sobotę Lewandowskim, jednym z najlepszych transferów lata, a także jego nowymi kolegami" – podkreśla "Marca".

Oprócz "Lewego" do Barcelony przyszli: Franck Kessie, Raphinha, Jules Kounde i Andreas Christensen. Natomiast kontrakty przedłużyli Ousmane Dembele i Sergi Roberto.

Niewykluczone, że klub będzie szukał kolejnych pieniędzy po zatwierdzeniu redukcji zarobków Gerarda Pique, Sergio Busquetsa i Frenkiego de Jonga. W Katalonii liczą także na rychłe odejście napastnika Memphisa Depaya.