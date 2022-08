Lewandowski szalał na Camp Nou. Barcelona wywalczyła pierwsze trofeum

5.08 | Robert Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie.

Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

BARCELONA - PUMAS UNAM. RELACJA

Owacja dla "Lewego", Barcelona przedstawiła cały zespół. Jeden piłkarz wygwizdany Barcelona... czytaj dalej » Szalone trzy dni za Lewandowskim. Prezentacja w piątek, dzień później trening w Barcelonie i w niedzielę przedstawienie zespołu oraz towarzyski mecz o Puchar Gampera, tradycyjny dla Katalończyków ostatni test przed startem ligi.

Pół godziny przed meczem licznie przybyli na Camp Nou kibice oklaskiwali trenerów i niemal wszystkich piłkarzy. Niemal, bo Martin Braithwaite dostał porcję gwizdów. Duńczyk nie zamierza odchodzić z Barcelony, choć Xavi już dawno zakomunikował mu, że u niego jest skreślony.

Największą owacją nagrodzono Lewandowskiego, z którym w klubie i mieście wiąże się wielkie nadzieje. Ma być tym, który pozwoli choć w jakimiś stopniu zapomnieć o stracie Leo Messiego i przywróci blask zespołowi.

Gol i asysta Lewandowskiego w pięć minut

Minęło pięć minut i "Lewy" już miał za sobą dwa magiczne dotknięcia piłki, a Barcelona dwa gole. Najpierw Polak ze spokojem, choć z ostrego kąta, trafił do siatki. Wcześniej "położył" bramkarza, a podawał mu Pedri. Klasa i fenomenalne pokazanie się na Camp Nou, zresztą kolejne po popisie z piłką podczas piątkowej prezentacji. Pierwszy strzał i pierwszy gol w jego pierwszym występie na tym stadionie.

Ponad 83 tysiące kibiców w euforii.



@lewy_official's first goal for Barça at Spotify Camp Nou! pic.twitter.com/UoqaqK8HM4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022





Za moment Lewandowski odwdzięczył się młokosowi. Podał precyzyjnie, między obrońców, i Pedri po profesorsku, jakby nie miał układu nerwowego, strzelił bardzo precyzyjnie i nie do obrony. 2:0, ale to nie koniec.



The definition of class pic.twitter.com/tK7VsQacvf — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022





Od siebie dołożył coś Ousmane Dembele, najlepszy piłkarz Barcelony podczas niedawnego tournee po USA. 3:0, a wyśmienicie podawał Raphinha.

Miejscowi bawili się jak za najlepszych lat, kibice wiwatowali. Można było odnieść wrażenie, że rywale nie dojechali, a FCB popisuje się jak na treningu. Posiadanie piłki 86 proc. dla Barcelony. Nic dodać, nic ująć.

Źródło: Getty Images Pedri. Spokój, precyzja i gol

Lewandowski i Pedri: podanie piętą i gol

Koncert trwał w najlepsze i Lewandowski w końcu dołożył kolejną asystę. I to jaką! Pedriemu podał piętą, a ten strzelił drugiego gola. Poezja, ręce same składały się do oklasków.



Lewandowski + Pedri



A perfect flick and finish pic.twitter.com/VCbVTbmxOr — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022





Katalończycy powinni prowadzić wyżej, a Polak mieć trzecią asystę, jednak Raphinha obił słupek. Za moment w słupek strzelił też Lewandowski.

Rywale pierwszy strzał na bramkę oddali po pół godzinie gry. Tak, jednak oni w niedzielę również grali.

Gdy wybrzmiał ostatni gwizdek w pierwszej połowie, piłkarzy udających się do szatni żegnały oklaski na stojąco. Pedri, Raphinha, Dembele i Lewandowski na wielki plus.

Źródło: Imago Robert Lewandowski świetnie współpracował z kolegami

Szybki gol na początek drugiej połowy

Gole po przerwie padały dalej, znów gdy sędzia ledwo dał znać, żeby rozpocząć grę.

Lewandowski był tym, który sprytnie podał do Francka Kessiego, a ten oddał piłkę przed bramką. Tam był Pierre-Emerick Aubameyang. On, stary lis pola karnego z Gabonu, takich sytuacji nie marnuje. 5:0.

Po godzinie gry skończył się mecz dla Polaka. Trener dał mu odpocząć, pożegnały go oklaski. Zamknął usta złośliwym wypominającym mu brak goli w USA.

Katalońska maszyna zwolniła, ale i tak pracowała na poziomie dla rywali nieosiągalnym. Wynik ustalił Frenkie de Jong. 6:0.

Wynik zadowalający, test przed startem sezonu zdany celująco. Primera Division rusza za tydzień. Barcelona zacznie w sobotę od meczu z Rayo Vallecano.

Barcelona - Pumas 6:0 (Lewandowski 3', Pedri 5' i 19', Dembele 10', Aubameyang', De Jong 84')