"Niekończący się koszmar”. Wartość Piątka ciągle spada

W artykule "La Gazzetta dello Sport" została zamieszczona grafika, przedstawiająca dramatyczny spadek wartości polskiego napastnika. Wynika z niej jednoznacznie - Piątek jest obecnie wyceniany o dziesięć milionów euro mniej, niż kiedy był kupowany do Milanu z Genoi. Przed niespełna rokiem zapłacono za niego 35 mln euro.

"Nie chce wracać do Genoi"

Napoli uderza w portfele swoich piłkarzy. Najwięcej zapłaci reprezentant Brazylii Zarząd SSC Napoli... czytaj dalej » "Od jakiegoś czasu rozważany jest pomysł z wysłaniem go na wypożyczenie" - informuje włoski dziennik. "Poprawiając jego wydajność klub mógłby także uniknąć spadku jego wartości. Piątek kosztował 35 milionów euro, ale teraz jest wart znacznie mniej. W Genui powitaliby go z otwartymi ramionami, ale Milan już dostał wyraźną wiadomość od otoczenia gracza: 'Krzysztof nie chce wracać'" - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Przypomina się, że "Piona" od początku sezonu miał wsparcie poprzedniego trenera Marco Giampaolo, a teraz stawia na niego Stefano Pioli. Zdaniem dziennikarzy 24-letni napastnik nie odwdzięcza się jednak za zaufanie. Trzy gole strzelone w 13 występach ligowych to zdecydowanie za mało. Tym bardziej, że dwa z nich zostały uzyskane po rzutach karnych.

"Mało ruchu, zmarnowane okazje. Mijają tygodnie, a gra polskiego napastnika niewiele się zmienia. Nigdy wcześniej gwizdy nie były tak wyraźne, jak po jego występie z Napoli" - napisano w komentarzu.

Piątek krytykowany przez Włochów

