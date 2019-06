Były kapitan Legii rozpętał burzę. "Wolę podawać piłki niż grać w Lechu"

Rzeźniczak po dwóch latach spędzonych w Karabachu Agdam uznał, że nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy. Niewykluczone, że 32-letni defensor powróci do ojczyzny. Zawodnik postanowił zażartować z zaistniałej sytuacji i zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z obiektów Atletico Madryt z dopiskiem "nie będę już dłużej ukrywał". I się zaczęło.



Nie będę już dłużej ukrywałpic.twitter.com/YFAP05rDzG — Jakub Rzeźniczak 52 (@JakubRzezniczak) 31 maja 2019





"Za żadne skarby"

Jako pierwszy wpis skomentował kibic Lecha Poznań, który zażartował z roli, jaką w madryckim klubie miałby pełnić polski obrońca. "Jako podawacz piłek, ręczników, czy bidonów?:)" – napisał. Reakcja Rzeźniczaka? "Wolę podawać piłki, sprzątać kible, niż grać w Lechu…" – wyznał. Natomiast na sugestię, że "za odpowiednią kwotę" założyłby również koszulkę "Kolejorza" odpisał - "koszulki Lecha za żadne skarby bym nie założył".

Wole podawać piłki sprzątać kible niż grać w Lechu... — Jakub Rzeźniczak 52 (@JakubRzezniczak) 31 maja 2019





Na tym nie koniec. Były piłkarz "Wojskowych" podkreślił, że nie żałuje tego, co napisał. "Ja jestem szczery. Nie lubię Lecha, kocham Legię, tyle, można kulturalnie sobie dogryzać", "W waszym klubie brakuje ludzi, którzy powiedzą, co myślą, ja nigdy tego nie ukrywałem, tyle w temacie".

Na słowa Rzeźniczaka, oprócz licznej grupy komentujących, zareagowała również reprezentantka Polski i bramkarka PSG, Katarzyna Kiedrzynek. "Teraz to pojechałeś. A tam… można lubić, kochać klub, rozumiem… też mi się raz zdarzyło, a może i dwa skomentować poczynania Legii… mam nadzieję, że życie go do Poznania nie zaprowadzi, bo kibice nie wybaczą" – napisała.

Rzeźniczak był piłkarzem Legii w latach 2006-2017, w tym okresie miał roczną przerwę, gdy był wypożyczony do Widzewa Łódź. Z warszawskim klubem wywalczył m.in. pięć tytułów mistrza Polski i sześć Pucharów Polski.