Cudu w Mediolanie nie było. Inter awansował, Barcelona za burtą

Viktoria nie zdobyła w tym sezonie Ligi Mistrzów nawet punktu. Trudno więc było przypuszczać, że tym razem sprawi niespodziankę na San Siro, z walczącym o awans, wyjątkowo zmobilizowanym Interem.

Czekając na cud

Bayern spokojny o bonus za Lewandowskiego. "Może go beztrosko znokautować" Środa jest... czytaj dalej » Na sensację i potknięcie mediolańczyków na pewno liczono w Barcelonie. Bez tego zespół Roberta Lewandowskiego nie miał co marzyć o awansie z grupy C. Zwycięstwo dawało bowiem promocję Interowi, a Duma Katalonii mogła szykować się do gry już tylko w Lidze Europy (o godz. 21 Barca zmierzy się u siebie z Bayernem Monachium - relacja na żywo w eurosport.pl).

Czasami piłkarskie cuda się zdarzają. Przed środowym meczem przypominano, że w 2019 roku Slavia Praga przyjechała na San Siro i zremisowała w Lidze Mistrzów z Interem 1:1, tracąc gola zaledwie dwie minuty przed końcem spotkania. Czy Viktoria mogła powtórzyć tamto osiągnięcie rodaków? Okazało się, że nie.

Inter musiał wygrać i na początku konfrontacji było widać, że miejscowi piłkarze byli mocno usztywnieni stawką spotkania. Akcje mediolańczyków były rwane, a Czesi z łatwością radzili sobie z przerywaniem ich ataków.

Dominacja Interu

Jako pierwsi po ponad dwudziestu minutach bramce gości poważnie zagrozili Federico Dimarco i Henrich Mychitarian, ale za każdym razem Jindrich Stanek popisywał się kapitalnymi interwencjami. Z kolei strzał Lautaro Martineza w ostatniej chwili zablokował Lukas Hejda. Gol wisiał jednak w powietrzu.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W 35. minucie Alessandro Bastoni idealnie dośrodkował na głowę Mychitariana, a ten trafił do siatki przy słupku.

Źródło: Getty Images Mychitarian cieszy się z gola

Drugi cios Inter zadał siedem minut później. Tym razem Nicolo Barella kapitalnie znalazł na skrzydle Dimarco, ten z pierwszej piłki podał do Edina Dżeko, a Bośniak dopełnił formalności.

Po zmianie stron gospodarze starali się podwyższyć prowadzenie. Mychitarian trafił w słupek, a bliski powodzenia był też Martinez, którego jakimś cudem powstrzymał Stanek. Bramkarz Viktorii nie zdołał już zatrzymać strzału Dżeko w 66. minucie.

Wydarzeniem ostatnich fragmentów meczu było wejście na boisko Romelu Lukaku, który ostatni raz zagrał 26 sierpnia przeciwko Lazio. Doskonały belgijski napastnik niedługo później strzelił czwartego gola w meczu i na koniec wraz kolegami mógł cieszyć się z awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Inter Mediolan - Viktoria Pilzno 4:0 (2:0)

Bramki: Mychitarian (35), Dżeko (42, 66), Lukaku (87)