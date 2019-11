Tajemnice długowieczności Ronaldo. "Ogromne pieniądze na zespół ludzi wokół siebie"

Ferdinand i Ronaldo wspólnie występowali w ekipie Czerwonych Diabłów w latach 2003-2009. Anglik obserwował rozwój Portugalczyka, który z czasem stał się ważnym graczem zespołu sir Aleksa Fergusona, a w 2008 roku był już laureatem Złotej Piłki.

Ferdinand: co się dzieje, kim są ci ludzie?

Gwizdy i krzyki na treningu Napoli. "Najemnicy" Napięta atmosfera... czytaj dalej » Ronaldo z Manchesterem United wywalczył trzykrotnie mistrzostwo Anglii i raz triumfował w Lidze Mistrzów. To tylko te najważniejsze trofea. Kolejne - drużynowe i indywidualne - zdobywał już w barwach Realu Madryt, a obecnie kolekcjonuje je w Juventusie.



W czym tkwi tajemnica jego długowieczności?



- Od ponad dekady, wspólnie z Lionelem Messim, znajduje się wśród dwóch najlepszych graczy na świecie. Ronaldo to był pierwszy zawodnik, u którego zauważyłem, że inwestuje w swój sztab specjalistów. Kiedyś byłem u niego w domu i w pokoju zobaczyłem około dziesięciu osób. Zapytałem: "co się dzieje, kim są ci ludzie?". Ronaldo odpowiedział, wskazując po kolei: "to mój szef kuchni, to fizjoterapeuta, to lekarz, a to mój osobisty trener" - ujawnił Ferdinand, cytowany przez dziennik "Daily Mail".



- On opuszczał Manchester United jako najlepszy piłkarz na świecie - zaznaczył.

Ronaldo jak LeBron James

Były reprezentant Anglii porównał Ronaldo do koszykarza LeBrona James, który w swoich fachu należy do największych z wielkich. Lata mijają, a on wciąż jest gwiazdą NBA.



- Obaj zainwestowali ogromne pieniądze w posiadanie odpowiedniego zespołu ludzi wokół siebie. Po to, aby ich ciało i umysł konsekwentnie działały na najwyższym poziomie - wyjaśnił Ferdinand.



- Jeśli miałbym doradzać młodym piłkarzom, to powiedziałbym im, żeby postępowali tak samo. Po prostu inwestowali w siebie - skwitował.