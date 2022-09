Błyskawiczna rehabilitacja. Drugie zwycięstwo Polaków w Eurobaskecie

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Mistrzostwa Europy w koszykówce 2022: wyniki, terminarz, tabela "polskiej" grupy

Biało-Czerwoni przystąpili do tej konfrontacji, mając na koncie po jednym zwycięstwie i porażce. Rozpoczęli turniej znakomicie, pokonując reprezentację Czech 99:84. Świetne wrażenie zniknęło jednak w drugiej kolejce, gdy Polacy zostali rozbici przez Finów 59:89.

Z kolei Izrael i Serbia to jedyne drużyny grupy D, które w pierwszych dwóch seriach spotkań nie straciły żadnych punktów. Poniedziałkowy mecz miał odpowiedzieć na pytanie, na co w rzeczywistości stać naszą kadrę w czempionacie Starego Kontynentu.

Grożą bojkotem Eurobasketu. "Opuścimy ten turniej" Turecka... czytaj dalej »

Lekcja od Finów przydała się

Już w pierwszych minutach spotkania przekonaliśmy się, że polscy koszykarze wyciągnęli wnioski z bolesnego niepowodzenia z Finlandią. Trener Igor Milicić zwracał po nim uwagę, że jego podopieczni zbyt wolno wracali do obrony i zostawiali rywalom za wiele miejsca do oddawania rzutów.

Tym razem determinacja w poczynaniach Biało-Czerwonych była widoczna od samego początku. Dobitnie podkreślały to statystyki pierwszej kwarty. Presja Polaków w defensywie sprawiła, że zespół z Izraela zdołał wykorzystać tylko sześć ze swoich 19 rzutów z gry. Nasza drużyna w tej części meczu zamieniła na punkty dziewięć z 19 prób (47 proc.), zaliczając przy tym aż dziewięć asyst i zero strat.

Dzięki takiej postawie zasłużenie prowadziliśmy 23:16 i to nie forsując w ataku lidera reprezentacji Mateusza Ponitki. Najczęściej rzucał Michał Sokołowski, który zaliczył dwie celne trójki.

Izrael to jednak klasowa drużyna, co odczuli na własnej skórze jego poprzedni przeciwnicy w mistrzostwach Europy, a w spotkaniu z Polską było to coraz bardziej widoczne w drugiej kwarcie. Rywalom wystarczyło niespełna 90 sekund, by zbliżyć się do Biało-Czerwonych na zaledwie dwa punkty (23:21).

Na szczęście chwilę później Polacy zaczęli wreszcie powiększać swój dorobek i na przerwę schodzili z sześcioma oczkami przewagi (39:33). Wśród koszykarzy Izraela zaskakiwała nieporadność Deniego Avdiji. Skrzydłowy Washington Wizards zakończył pierwszą połowę z zerowym dorobkiem punktowym.

Na kłopoty Slaughter

Druga część meczu rozpoczęła się dla podopiecznych Milicicia znakomicie. Kilka celnych rzutów z dystansu oddał A.J. Slaughter - w całym meczu miał ich na swoim koncie sześć - a po jednym z nich Biało-Czerwoni prowadzili już 58:44. Przeciwnicy w dalszym ciągu mieli ogromne problemy ze skutecznością, a na zakończenie przedostatniej kwarty ich strata wynosiła 12 punktów (68:56).

W ostatnich dziesięciu minutach Izraelczycy próbowali się zbliżyć do rywali, a po zaledwie kilkunastu akcjach - po celnej trójce jednego z zawodników - było już tylko 65:70. W ważnym momencie do gry ponownie włączył się najlepszy strzelec Polaków, czyli Slaughter. Po świetnym indywidualnym rajdzie gracza urodzonego w Stanach Zjednoczonych - który w całym spotkaniu zdobył 24 punkty - przewaga wzrosła do 12 oczek (80:68).

W końcówce Biało-Czerwoni kontrolowali sytuację na parkiecie i ostatecznie wygrali 85:76, przybliżając się do awansu do 1/8 finału.

W następnym meczu nasi koszykarze zmierzą się z Holandią. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 6 września. Początek o 14.00.

Polska - Izrael 85:76 (23:16, 16:17, 29:23, 17:20)