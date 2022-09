Finowie nie dali najmniejszych szans Polakom w Eurobaskecie

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polscy koszykarze wyszli na parkiet w Pradze opromienieni zwycięstwem z współgospodarzami turnieju. W piątek podopieczni trenera Igora Milicicia dość niespodziewanie pokonali bowiem Czechów 99:84. Niestety tym razem nie przypominali drużyny, która w świetnym stylu rozpoczęła tegoroczny Eurobasket.

Finowie przystąpili do tej potyczki podrażnieni inauguracyjną przegraną z Izraelem po dogrywce. Suomi, pomijając wspomniane niepowodzenie, w ostatnim czasie notowali bardzo dobre wyniki, dzięki czemu awansowali na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Polacy rozpoczęli Eurobasket od efektownego zwycięstwa. Niespodzianka w Pradze Polska od... czytaj dalej »

Polacy bez odpowiedzi

Od początku spotkania na parkiecie zarysowywała się wyraźna przewaga Finów, którzy już w pierwszej kwarcie przejęli niekwestionowaną kontrolę nad meczem.

Nasi rywale potrafili błyskawicznie przechodzić do ataku i raz po raz karcili Biało-Czerwonych celnymi rzutami z dystansu. Tylko w pierwszej odsłonie wykorzystali aż 6 na 9 prób za trzy punkty. Zaliczyli przy tym 7 asyst przy zaledwie dwóch stratach, co najlepiej podkreślało jakość ich gry. W polskim zespole niestety brakowało podobnej współpracy, nie próbowaliśmy nawet odpowiadać przeciwnikom z dystansu. W efekcie Finlandia już w pierwszych 10 minutach wypracowała sobie 10-punktową przewagę (26:16).

W drugiej kwarcie Polacy w dalszym ciągu mieli problemy z powstrzymaniem przeciwników, a sami popełniali zbyt dużo prostych błędów w ataku, nie wykorzystując nawet licznych szans z rzutów wolnych. Na koniec pierwszej połowy strata Polaków do Finów wzrosła do 14 "oczek" (30:44).

Mogliśmy mieć nadzieję, że nasi reprezentanci powrócą na parkiet po przerwie odmienieni, ale nic z tego. Koncert Finów w Pradze trwał w najlepsze. Po trzeciej kwarcie różnica między obiema ekipami wynosiła aż 20 punktów. Suomi na tym etapie meczu mieli już na swoim koncie 12/29 celnych rzutów za trzy, podczas gdy Polacy trafili zaledwie 4 z 13.

Wstydliwa skuteczność

Ostateczne rozmiary porażki okazały się jeszcze bardziej dotkliwe dla Biało-Czerwonych. Koszykarze z Finlandii triumfowali aż 89:59, dobijając polski zespół w ostatniej kwarcie. 18 punktów dla zwycięzców zdobył Sasu Salin, a 17 Lauri Markkanen. W naszej drużynie żaden zawodnik nie uzyskał nawet dwucyfrowej liczby oczek.



Sniper @sasusalin10 lifts Finland to their first victory in Prague! #EuroBasket — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 3, 2022





O różnicy klas między obiema ekipami w sobotę najlepiej świadczą wskaźniki skuteczności. Drużyna prowadzona przez trenera Milicicia w całym spotkaniu trafiła zaledwie 16 ze wszystkich 51 rzutów z gry i zmarnowała aż 10 prób z linii wolnych (21/31). Tymczasem Finowie popisali się 48-procentową skutecznością z gry (31/65), trafiając przy tym 17 trójek (45 proc.), a także 10 na 12 osobistych.

W kolejnym meczu Polacy zmierzą się z Izraelem. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek 5 września. Początek o 14.00.

Polska - Finlandia 59:89 (16:26, 14:18, 14:20, 15:25)