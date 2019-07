Formuła E od kuchni. "Chcemy pokazać zalety elektrycznych samochodów"

Źle rozpoczął się pierwszy wyścig w Nowym Jorku dla Jean-Erica Vergne'a. Francuz, który prowadzi w klasyfikacji mistrzostw, uczestniczył w kraksie, uszkodził nos i musiał zjechać do boksów, aby go wymienić. Cały sezon Formuły E na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

12.07 | Pędzą przez środek miasta, nie płacą mandatów i nie zużywają paliwa. Do tego wszystko dzieje się w ciszy, bo to bolidy na prąd. Formuła E wjeżdża do Nowego Jorku. W weekend odbywa się tam finał sezonu wyścigów elektrycznych pojazdów.

Bolidy potrafią pędzić jak szalone, osiągając nawet 280 km/h. Ale - i to w tym wszystkim najistotniejsze - są napędzane elektrycznie i nie generują spalin. Nie hałasują, co tylko zachęca kibiców, również z dziećmi, do śledzenia rywalizacji z bliska.



Formuła E przebije tradycyjne serie? Potężni gracze wzięli się za wyścigi elektryczne W weekend na... czytaj dalej » - Świetnie patrzy się na te elektryczne samochody. To sport wyjątkowo przyjazny rodzinom, bo jest cichy. Można stanąć tuż obok toru i obserwować wyścig. Nie musisz martwić się o zatyczki do uszu - mówił jeden z fanów reporterce TVN24 Agacie Adamek podczas zawodów w Nowym Jorku.



W USA zakończył się piąty sezon Formuły E. Tytuł - tak jak przed rokiem - wywalczył Francuz Jean-Eric Vergne.

- Nie wiem, co powiedzieć, tyle emocji jest we mnie. Jestem bardzo dumny, że mogę być częścią tego zespołu. Wszyscy byli dla mnie fantastyczni - wyznał kierowca ekipy DS Techeetah.

Bez efektywności ani rusz

Wyścigi Formuły E odbywają się w największych metropoliach świata. Kierowcy w ostatni weekend ścigali się w Nowym Jorku, wcześniej m.in. w Paryżu, Rzymie oraz Mexico City. Rywalizacja jest nieco inna niż w pozostałych seriach wyścigowych. Nie chodzi tylko i wyłącznie o prędkość, ale o umiejętne wykorzystanie energii. Mówiąc inaczej, o ekonomiczną jazdę.

- Energia to coś, czym musimy uważnie gospodarować w trakcie jazdy. To istotna część Formuły E. Zaczynasz wyścig, nie mając wystarczającej energii do przejechania każdego okrążenia z maksymalną prędkością. Dlatego musimy pamiętać o odzyskiwaniu energii podczas hamowania i skupić się na efektowności - tłumaczył w TVN24 Sims.



- Chcemy pokazać zalety elektrycznych samochodów, by kojarzyły się z przyjemną jazdą i świetnymi wynikami. Żeby ludzie pomyśleli o własnym elektrycznym aucie - dodał Brytyjczyk.



