Nadchodzi kolejna ewolucja Formuły E. Mają wrócić pit-stopy

Źle rozpoczął się pierwszy wyścig w Nowym Jorku dla Jean-Erica Vergne'a. Francuz, który prowadzi w klasyfikacji mistrzostw, uczestniczył w kraksie, uszkodził nos i musiał zjechać do boksów, aby go wymienić.

- W mojej opinii piękno tego produktu polega właśnie na tym, że nie przestaje ewoluować - stwierdził Reigle w rozmowie z serwisem motorsport.com.

Wspomniana ewolucja od lat dotyczy bolidów Formuły E.

- W pierwszej generacji chodziło przede wszystkim o udowodnienie, że pojazdy elektryczne są realne, mogą się ścigać, rywalizować i to się udało - podkreślił Kanadyjczyk, który we wrześniu zastąpił na stanowisku Alejandro Agaga.

Nacisk na wytrzymałość baterii

Wraz z nastaniem ery drugiej generacji seria Formuły E przeszła prawdziwą metamorfozę. Największy nacisk położono na wytrzymałość baterii, która miała wyeliminować obawy o zasięg bolidów. W efekcie pit-stopy, niezbędne w poprzedniej generacji, przeszły do historii. Samochody wyposażono bowiem w wystarczającą ilość energii, by ukończyć cały wyścig.

- Konieczność wymusiła innowację na innych polach, doprowadziła do pojawienia się trybu ataku (zawodnicy uzyskują dodatkową moc po przejechaniu przez wyznaczoną strefę toru - red.), który zmienił całą strategię wyścigów - wspomniał Reigle.

Z duchem czasu

Druga generacja bolidów będzie używana do końca sezonu 2021/22. Na finiszu nadchodzącego pojazdy przejdą jedynie kosmetyczne zmiany. Kolejna generacja ma jednak nieść za sobą ogromne zmiany.

Jednym z pomysłów nowego dyrektora wykonawczego Formuły E jest przywrócenie pit-stopów. Te miałyby jednak wyglądać zupełnie inaczej niż w pierwszych latach serii. Przy błyskawicznym rozwoju technologii nie są już koniecznością, lecz dzięki systemowi szybkiego ładowania mogą wzbogacić rywalizację o dodatkową dramaturgię. Zdaniem Reigle'a proponowane zmiany idą również z duchem naszych czasów.

- Jeśli chodzi o trzecią generację, zastanawiamy się, co stoi na przeszkodzie, by konsument przekonał się do pojazdu elektrycznego. Utarła się pewna opinia dotycząca dostępności ładowania i tego, jak szybko można naładować samochód. To temat, nad którym pracują ludzie znacznie mądrzejsi ode mnie - tłumaczy Reigle.