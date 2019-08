Nowa siła w Formule E. Mercedes szykuje się do debiutu

Pedro de la Rosa przewiduje jeszcze bardziej zacięty sezon Choć do startu... czytaj dalej » Testy nowego samochodu zaczęły się w zeszłym tygodniu na Majorce. Za jego kierownicą zasiedli Stoffel Vandoorne, Edoardo Morata i Esteban Gutierrez. Cała trójka nie ukrywa jednak, że - przed inauguracją sezonu, a tym samym debiutem Mercedesa w elektrycznej serii wyścigowej - jest jeszcze sporo do poprawy.

Wciąż nie wiadomo, kto z tego grona reprezentować będzie barwy niemieckiego zespołu. Mocnym kandydatem jest Gutierrez, były zawodnik Saubera i Haasa w Formule 1. W sezonie 2018 miał już styczność z ekipą Mercedesa, testując jego bolid F1 na symulatorze.

Z wykonanej na Majorce pracy był bardzo zadowolony.

- To była świetna zabawa - wyznał Meksykanin. - Na początku skoncentrowałem się na przyzwyczajeniu do samochodu, potem wykonaliśmy kilka ważnych testów mechanicznych. Przeprowadziłem również pełną symulację wyścigu, co było doskonałą okazją, by sprawdzić możliwości zarządzania energią na całym dystansie.

Szósty sezon Formuły E rozpocznie się 22 listopada w Arabii Saudyjskiej.