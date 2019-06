Vergne przybliżył się do obrony mistrzostwa w Formule E

Formuła E szansą dla Kubicy? "Chyba miałby problemy z tym samochodem" Brazylijczyk... czytaj dalej » W sobotę nie popisał się Lucas di Grassi, kończąc rywalizację na 10. miejscu, przez co w klasyfikacji generalnej jest trzeci (33 punkty za liderem).

Kraksa tuż po starcie

Di Grassi był jednym z tych kierowców, którzy najbardziej oburzyli się, gdy już na samym początku wyścigu na torze pojawiła się czerwona flaga. Sam Bird i Pascal Wehrlein zderzyli się i zablokowali szykanę na pierwszej prostej, a Brazylijczyk sprytnie ominął karambol z udziałem ośmiu bolidów. Awansu o wiele miejsc (startował z 19. pozycji) jednak nie zanotował, bo rywalizacja została zatrzymana i wznowiona po około 40-minutowej przerwie zgodnie z miejscami zajmowanymi przed startem.

Vergne, zdobywca pole position, nie miał kłopotów z utrzymaniem pierwszej lokaty na wąskim ulicznym torze w Bernie. Ciekawie zrobiło się, gdy w końcówce spadł deszcz. Na ostatnich dwóch okrążeniach Francuza wyprzedzić próbowało aż trzech kierowców, ale ostatecznie Mitch Evans, Sebastien Buemi i Andre Lotterer musieli zadowolić się odpowiednio drugim, trzecim i czwartym miejscem.

Ostatnią odsłonę rywalizacji w Formule E w tym sezonie, dwa wyścigi w Nowym Jorku, zaplanowano na 13 i 14 lipca.

It's a good day to be a @DSTECHEETAH fan. Here's the latest championship standings after the #SwissEPrix#ABBFormulaEpic.twitter.com/zDQJoG7F0P — ABB Formula E (@FIAFormulaE) June 22, 2019





Wyniki:

1. Jean-Eric Vergne (Francja) DS Techeetah 31 laps

2. Mitch Evans (Nowa Zelandia) Panasonic Jaguar Racing +0.160s

3. Sebastien Buemi (Szwajcaria) Nissan e.dams +0.720s

4. Andre Lotterer (Belgia) DS Techeetah +1.106s

5. Sam Bird (Wielka Brytania) Envision Virgin Racing +2.996s

6. Maximilian Gunther (Niemcy) GEOX Dragon +4.625s

7. Daniel Abt (Niemcy) Audi Sport ABT Schaeffler +6.930s

8. Alex Lynn (Wielka Brytania) Panasonic Jaguar Racing +9.972s

9. Felipe Massa (Brazylia) Venturi Formula E Team +12.310s

10. Lucas di Grassi (Brazylia) Audi Sport ABT Schaeffler +13.386s

11. Stoffel Vandoorne (Belgia) HWA Racelab +13.073s

12. Antonio Felix da Costa (Portugalia) BMW i Andretti Motorsport +13.917s

13. Jose Maria Lopez (Argentyna) GEOX Dragon +14.271s

14. Alexander Sims (Wielka Brytania) BMW i Andretti Motorsport +14.714s

15. Jerome d'Ambrosio (Belgia) Mahindra Racing+21.872s

16. Tom Dillmann (Francja) NIO Formula E Team +40.084s

17. Oliver Turvey (Wielka Brytania) NIO Formula E Team +46.622s

18. Gary Paffett (Wielka Brytania) HWA Racelab +1m22.515s

Nie ukończyli

Oliver Rowland (Wielka Brytania) Nissan e.dams 21 pokonanych okrążeń

Pascal Wehrlein (Niemcy) Mahindra Racing 11 pokonanych okrążeń

Edoardo Mortara (Szwajcaria) Venturi Formula E Team 5 pokonanych okrążeń

Robin Frijns (Holandia) Envision Virgin Racing 0 pokonanych okrążeń