Mistrz Formuły E zachęca Hamiltona. "To byłby dla niego naturalny kierunek"

12.07 | Pędzą przez środek miasta, nie płacą mandatów i nie zużywają paliwa. Do tego wszystko dzieje się w ciszy, bo to bolidy na prąd. Formuła E wjeżdża do Nowego Jorku. W weekend odbywa się tam finał sezonu wyścigów elektrycznych pojazdów.

Hamilton zaskoczył wszystkich serią dosyć osobliwych, zaangażowanych społecznie wpisów na Instagramie, w których wyraził niepokój dotyczący stanu planety. "Smuci mnie to, w którym kierunku idzie świat. Wyginięcie naszej rasy staje się coraz bardziej prawdopodobne. Edukacja to klucz" - m.in. tymi opiniami dzielił się z fanami w relacjach na Instagramie, które z czasem jednak usunął.



Lewis Hamilton’s tweets about the environment - pleas for people to go vegan and wake up to threat facing the planet pic.twitter.com/t9thH60cvo — Nate Saunders (@natesaundersF1) 15 października 2019





"Lewis nie jest jedyny"

Pełne emocji komentarze oczywiście odbiły się szerokim echem w mediach. Vergne, który sam rywalizuje w samochodach ekologicznych, podziela zdanie brytyjskiego czempiona.

- Będąc szczerym, to nie mniej jak dwa lata temu nie zgodziłbym się z nim. Teraz jestem jednak o wiele bardziej świadomy. To właśnie dzięki takim osobom jak on i sportowcom na całym świecie postępującym podobnie. W stu procentach popieram Lewisa, chcę pokazać, że nie jest jedynym kierowcą, który wyraża swoje myśli. On przecież nawet sprzedał własny prywatny odrzutowiec - dwukrotny mistrz Formuły E opowiadał na łamach serwisu Motorsport.com.

- Jest mocno krytykowany, ponieważ ściga się samochodami, które tworzą o wiele więcej zanieczyszczeń niż w innych sportach. Dlatego wydaje mi się, że naturalnym kierunkiem dla niego będzie Formuła E. Byłby kimś więcej niż najlepszym kierowcą w historii. Zmieniałby mentalność ludzi i inspirował młodsze pokolenia, ponieważ młodzi muszą uczyć się od osób takich jak Lewis - zauważył 29-letni Francuz, który sam między 2012 i 2014 rokiem spędził trzy sezony w zespole Formuły 1 Toro Rosso.

Vergne będzie w najbliższym sezonie bronił tytułu mistrza Formuły E. Pierwsze wyścigi szóstego w historii sezonu serii odbędą się 22 i 23 listopada w Arabii Saudyjskiej.

Cały sezon Formuły E na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.