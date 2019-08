Mistrz z 24h Le Mans w Formule E. "Zawsze lubiłem tory uliczne"

Geox Dragon ma za sobą nieudany sezon 2018/19. Ani Jose Maria Lopez, ani Maximilian Gunther nie zdołali stanąć choćby na najniższym stopniu podium. Amerykański zespół był jednym z najsłabszych w stawce, zajmując w klasyfikacji konstruktorów przedostatnie miejsce.

Sytuację ma odmienić przybycie doświadczonego Hartleya. Nowozelandczyk ma za sobą 25 startów w Formule 1 w barwach Scuderia Toro Rosso. Teraz swych sił spróbuje w Formule E.

Fan wyścigów na torach ulicznych

Nowa siła w Formule E. Mercedes szykuje się do debiutu Mercedes jest... czytaj dalej » - To zupełnie inna seria, niż te, w których do tej pory miałem okazję się ścigać. Mam nadzieję, że moje doświadczenie wraz z energią całego zespołu pozwolą na udany debiut – powiedział Hartley.

- Zawsze byłem wielkim fanem wyścigów na torach ulicznych ulicznych i Formuła E może pochwalić się najdzikszymi torami w tej kategorii – dodał.

Mistrz Le Mans

Największym sukcesem Nowozelandczyka jest triumf w wyścigu 24h Le Mans. Hartley był jednym z trzech kierowców Porsche LMP Team.

Nowy sezon rozpocznie się 22 listopada od ePrix Arabii Saudyjskiej. Transmisje w Eurosporcie 1.