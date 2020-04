Wraca wirtualne ściganie w Formule E. Czas na walkę w Hongkongu

Wyścig z Pokoju to wirtualne zmagania kolarzy jeżdżących na podłączonych do gry trenażerów. W rywalizacji uczestniczą kolarze z zawodowego peletonu, których osiągi podczas jazdy możemy błyskawicznie zobaczyć na ekranie.

Z racji panującej epidemii kolarze nie mogą rywalizować na trasie, więc przenieśli się do świata wirtualnego. Tą specjalną edycję flandryjskiego monumentu wygrał Greg van Avermaet z CCC Team.

W sobotę 18 kwietnia odbył się pierwszy wirtualny wyścig Formuły E z serii Race at Home Challenge. Triumf odniósł Niemiec Maximilian Guenther. Zobacz końcówkę wyścigu.

Kierowcy Formuły E w wirtualnej rywalizacji. Za nami pierwszy Race at Home Challenge Emocji nie... czytaj dalej » Startujący wirtualnie zawodnicy mogli sprawdzić się w "rozgrzewkowych" zmaganiach na legendarnym ulicznym torze w Monako.

Teraz czas na pierwszą z ośmiu eliminacji. Będzie w niej obowiązywać system punktacji znany z Formuły E, z dodatkowymi zdobyczami za wywalczenie pole position i najszybsze okrążenie. W finałowej rundzie miejsca będą punktowane podwójnie.

Pojedzie nawet Massa

Rywalizacja w sobotę 25 kwietnia będzie odbywała się na torze w Hongkongu. Wystartują w niej zawodowi kierowcy oraz simracerzy (czyli specjaliści w rywalizacji na symulatorach), którzy od poniedziałku do czwartku uczestniczyli w kwalifikacjach. Osiemnastu z nich wywalczyło prawo startu w sobotnich zawodach.

Oprócz nich zobaczymy takie gwiazdy jak Felipe Massa, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne czy Andre Lotterer.

TAK BYŁO W SOBOTĘ 18 KWIETNIA



W Wirtualnym Wyzwaniu Formuły E biorą udział wszystkie zespoły i kierowcy znani z rywalizacji w tej pasjonującej serii wyścigów bolidów elektrycznych. Równolegle do gwiazd sportów motorowych na wirtualnych torach rywalizują także znakomici gracze esportowi oraz kibice, którzy mogą zapewnić sobie udział w wyścigu przechodząc specjalne kwalifikacje. Kolejne wyścigi będą odbywały się co sobotę, aż do 13 czerwca.

Też walka w Indycar

Cała seria będzie rozgrywana na zasadach "race royale", co oznacza, że kierowca zajmujący ostatnie miejsce na końcu każdego okrążenia odpada. Gdy w rywalizacji zostanie jedynie 10 kierowców, rozpocznie się ostateczna walka o punkty. Transmisja od 16:45.

W nadchodzącą sobotę zobaczymy również ekscytujący wyścig Indycar iRacing Challenge. Na wirtualnym torze Circuit of Americas zaprezentują się znakomici kierowcy, w tym byli mistrzowie serii Indycar. Początek transmisji w Eurosporcie 1 o 20:30

Kolejne odsłony komentować będą Grzegorz Gac i Sławomir Myszkowski.