Australijczycy zwycięzcami Speedway of Nations 2022. Polacy wielkim rozczarowaniem

Hans Nielsen, wielokrotny mistrz świata na żużlu, a obecnie menadżer reprezentacji Danii uważa, że zbliżająca się rywalizacja o drużynowy czempionat globu (Speedway of Nations) będzie niezwykle wyrównana. - Każdy może okazać się najlepszy - twierdzi w rozmowie z Eurosportem. Zawody Speedway of Nations odbędą się w dniach 27-30 lipca w duńskim Esbjergu.

Hans Nielsen, wielokrotny mistrz świata na żużlu, a obecnie menadżer reprezentacji Danii uważa, że zbliżająca się rywalizacja o drużynowy czempionat globu (Speedway of Nations) będzie niezwykle wyrównana. - Każdy może okazać się najlepszy - twierdzi w rozmowie z Eurosportem.

Zobacz, co wydarzyło się podczas ubiegłorocznego sezonu Speedway of Nations.

Poznaj zasady Speedway of Nations 2022.

Zobacz, co wydarzyło się podczas poprzednich sezonów Speedway of Nations.

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika i Macieja Janowskiego w 1. biegu na torze w Vojens.

Zobacz, co powiedział Kai Huckenbeck po czterech biegach pierwszego półfinału Speedway of Nations.

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika i Macieja Janowskiego w 5. biegu na torze w Vojens.

Patryk Dudek był pierwszy, a Bartosz Zmarzlik drugi w dziewiątym biegu, w którym Polacy zmierzyli się z Łotyszami. Zobacz ten bieg.

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po 8. biegach na torze w Vojens.

Zobacz przejazd Patryka Dudka i Macieja Janowskiego w 12. biegu na torze w Vojens.

Zobacz, co powiedział Luke Becker po dwunastu biegach pierwszego półfinału Speedway of Nations.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po 12. biegach na torze w Vojens.

W 15. biegu pierwszego półfinału Speedway of Nations wywrócił się Timi Salonen. Na szczęście Finowi nic się nie stało. Zobacz tę sytuację.

Niespodzianka w 19. biegu pierwszego półfinału Speedway of Nations. Ukrainiec Marko Lewiszyn wygrał bieg, drugi był Bartosz Zmarzlik, a trzeci Patryk Dudek. Zobacz ten bieg.

Zobacz przejazd Patryka Dudka i Bartosza Zmarzlika w 16. biegu w 1. półfinale SON na torze w Vojens.

Finowie wygrali 20. bieg 5:4 w starciu z USA. Tym samym zapewnili sobie awans do wielkiego finału SON.

Australijczycy zdominowali 21. bieg i dzięki temu awansowali do finału Speedway of Nations.

Zobacz przejazd Patryka Dudka i Bartosza Zmarzlika w biegu barażowym z Niemcami w 1. półfinale SON na torze w Vojens.

Zobacz ceremonię po pierwszym półfinale Speedway of Nations.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po zwycięstwie w biegu barażowym z Niemcami na torze w Vojens.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po pierwszym półfinale Speedway of Nations.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski po biegu barażowym z Niemcami.

Zobacz, co powiedział Ole Olsen o torze w Vojens, na którym odbywają się zawody Speedway of Nations 2022.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik, na temat 2. półfinału SON na torze w Vojens.

Zobacz upadek Lasse Fredriksena, do którego doszło podczas 3. biegu 2. półfinału SON na torze w Vojens.

Zobacz, co powiedział ojciec Mateusza Cierniaka przed startem syna w finale SON 2 w Vojens.

Zobacz, co powiedział Jan Kvech przed 8. biegiem 2. półfinału SON na torze w Vojens.

Oto co powiedział reprezentant Polski obserwujący 2. półfinał SON.

Zobacz, jak wyglądał 16. bieg 2. półfinału SON na torze w Vojens.

Zobacz, jak wyglądał 21. bieg w 2. półfinale SON na torze w Vojens.

Dopiero po biegu barażowym broniący tytułu brytyjscy żużlowcy zapewnili sobie udział w finale Speedway of Nations.

Zobacz, co powiedział Oliver Berntzon po 2. półfinale SON w Vojens.

Oto co powiedział lider brytyjskiej ekipy.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski po 2. półfinale SON w Vojens.

Zobacz, jak wyglądała rywalizacja w Speedway of Nations w sezonie 2022.

Zobacz, co powiedzieli eksperci o kandydatach do walki w finale Speedway of Nations.

Zobacz upadek Timiego Salonena podczas 2. biegu w finale SON w Vojens.

Zobacz, jak wyglądał 4. bieg podczas finału SON w Vojens.

Zobacz, jak wyglądał 9. bieg podczas finału SON w Vojens.

Zobacz, jak wyglądał 14. bieg podczas finału SON w Vojens.

Zobacz, jak wyglądał 17. bieg podczas finału SON w Vojens.

Zobacz, co powiedział Tony Rickardsson o formie Polaków w finale Speedway of Nations oraz o warunkach na torze w Vojens.

Zobacz upadek Timiego Salonena podczas 19. biegu w finale SON w Vojens.

Bartosz Zmarzlik wygrał powtórzony bieg 19, a Maciej Janowski zajął trzecie miejsce. Był to ostatni start Polaków w Speedway of Nations 2022.

Zobacz bieg barażowy Australijczyków i Szwedów w finale SON w Vojens.

Zobacz, co powiedzieli Australijczycy po zwycięstwie w finale SON w Vojens.

Zobacz ceremonię po wielkim finale Speedway of Nations 2022, w którym triumf odnieśli Australijczycy.

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po finale SON w Vojens.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Rafał Dobrucki po Speedway of Nations 2022.

Australia pokonała Wielką Brytanię w wielkim finale Speedway of Nations 2022. Zobacz ten bieg.

TAK RELACJONOWALIŚMY NA ŻYWO FINAŁOWE ZAWODY SPEEDWAY OF NATIONS 2022

Speedway of Nations w 2018 roku zastąpiło Drużynowy Puchar Świata, w którym Biało-Czerwoni odnosili wiele sukcesów. W nowej formule dotychczas mieli w swoim dorobku trzy srebrne i jeden brązowy medal. W sobotę niestety nie zdołali go powiększyć, nie wspominając nawet o wskoczeniu po raz pierwszy na najwyższy stopień podium. Drużynowy Puchar Świata wraca do żużlowego kalendarza. Wrocław gospodarzem Stadion... czytaj dalej »

Polacy awansowali do decydujących zawodów w Vojens po zajęciu trzeciego miejsca w pierwszym półfinale. Musieli wówczas uznać wyższość Australijczyków i Finów, ale w barażu uratowali się przed odpadnięciem, pokonując Niemców.

Drugi półfinał zdominowali Szwedzi i Czesi, a broniący tytułu Brytyjczycy przedarli się przez baraż. Stawkę sobotniego finału uzupełnili gospodarze imprezy, którzy nie musieli bić się o awans.

Polacy rozczarowali

Finałowe zmagania otworzyła potyczka Duńczyków z Czechami. Vaclav Milik zyskał przewagę po starcie i nie oddał już prowadzenia. Finiszujący za jego plecami Leon Madsen i Mikkel Michelsen cieszyli się jednak z zespołowego zwycięstwa 5:4.

Brytyjczycy pozbawieni swojego lidera Taia Woffindena, który poprzedniego dnia doznał kontuzji na treningu rowerowym, rozpoczęli rywalizację od wygranej 7:2 z Finami. Z Danielem Bewley'em i Robertem Lambertem w powtórce musiał walczyć osamotniony Timo Lahti, gdyż Timi Salonen upadł na łuku i został wykluczony.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Upadek Salonena podczas 2. biegu

Polacy po raz pierwszy zaprezentowali się w biegu 4., mierząc się z Czechami. Triumfował Bartosz Zmarzlik, uciekając wszystkim po starcie. Patryk Dudek niestety dojechał do mety za Kvechem i Milikiem. W efekcie to nasi południowi sąsiedzi zwyciężyli zespołowo 5:4.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Zmarzlik wygrał 4. bieg, ale Czesi lepsi od Polaków Kolejnymi rywalami Biało-Czerwonych byli Szwedzi w biegu numer 7. Poza zasięgiem naszych żużlowców był Oliver Berntzon, ale Zmarzlik i Dudek poradzili sobie z Lindgrenem, wygrywając drużynowo 5:4.

Po dwóch seriach zestawienie otwierali Duńczycy (12 pkt), którzy w swoim drugim wyścigu nie dali szans Finom. Punkt do gospodarzy tracili Brytyjczycy, a na trzeciej lokacie z 10 oczkami znajdowali się Szwedzi. Dopiero za tą grupą plasowali się Polacy (9 pkt).

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Zmarzlik drugi, a Dudek trzeci w 7. biegu Liczyliśmy na to, że nasi reprezentanci wkrótce zaczną odrabiać straty do najlepszych, ale zamiast tego spotkało nas duże rozczarowanie. Różnica tylko się powiększała, szczególnie po przegranej 2:7 z Australijczykami w 10. biegu. Zapunktował w nim tylko Zmarzlik, dojeżdżając za Jackiem Holderem i Maksem Frickiem.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Australijczycy pokonali Polaków aż 7:2 w 10. biegu Nadzieje Biało-Czerwonych na walkę o medale rozwiała ostatecznie konfrontacja z Brytyjczykami. W 14. biegu 4 punkty dla obrońców tytułu zdobył Bewley, a 2 oczka dorzucił Lambert. Rozdzielił ich Zmarzlik, a zastępujący Dudka Maciej Janowski zamknął stawkę.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Brytyjczycy pokonali Polaków 6:3 w 14. biegu Po czterech seriach Polska miała zaledwie 14 punktów na swoim koncie, wyprzedzając tylko Finów. Prowadzili Duńczycy (23 pkt), a za nimi znajdowali się Czesi i Brytyjczycy (po 21 pkt), Szwedzi (20 pkt) oraz Australijczycy (18 pkt).

Polacy w końcówce fazy zasadniczej zawodów odnieśli wreszcie dwa zwycięstwa. Najpierw pokonali 6:3 Finów, a potem w takich samych rozmiarach ograli Duńczyków, gdy przewrócił się Madsen i został wykluczony z powtórki. To było jednak zbyt mało, by włączyć się do decydującej rozgrywki.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Zmarzlik wygrał powtórzony bieg 19., Janowski trzeci Zabrakło w niej również m.in. gospodarzy zaliczanych do głównych faworytów imprezy. Oprócz niepowodzenia z Polakami doznali bolesnej porażki ze Szwedami (2:7), kończąc rywalizację dopiero na czwartym miejscu.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Szwedzi pokonali Duńczyków w 16. biegu

Obrońcy tytułu poskromieni w finale

Bezpośredni awans do finału wywalczyli Brytyjczycy (32 pkt), udowadniając, że dokonali dobrych poprawek po nerwowych w ich wykonaniu zawodach półfinałowych w Vojens.

Ich rywali wyłonił emocjonujący baraż pomiędzy drugimi w klasyfikacji Szwedami i trzecimi Australijczykami (po 30 pkt). Ci ostatni lepiej wyszyli ze startu, obejmując podwójne prowadzenie. Lindgren zdołał ich rozdzielić, ale gorzej spisał się Berntzon. Wdał się w zaciętą walkę z Frickiem i zaliczył upadek w końcówce. W efekcie Szwecja musiała zadowolić się brązowym medalem.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Australijczycy pokonali Szwedów w biegu barażowym Australijczycy w wielkim finale znów znakomicie wystartowali, nie dając szans Brytyjczykom na obronę tytułu. Decydujący bieg wygrał Holder, a za nim finiszował Fricke przed Bewley'em i Lambertem.